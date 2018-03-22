台中市解決五福地區淹水痼疾排水工程今年動工

2018年03月22日 16:33 中時 林欣儀

水利局針對車籠埤、中興段排水工程召開說明會，傾聽居民意見。（林欣儀攝）

台中市霧峰區四德、五福一帶因地勢低，遇大雨容易淹水，為解決水患，台中市政府水利局爭取前瞻計畫補助1億9千多萬，將針對車籠埤及大里中興段進行排水改善工程，22日召開說明會，居民強調整治應結合防汛道路、綠美化等設施，一併解決周邊環境問題。

站在五福里的河岸堤防上，水利局副局長馬名謙指出，改善淹水問題，三河局日前已針對五福橋下游進行排水改善，市府並完成抽水站設置，接下來則將針對五福橋上游部分進行護岸加高、河道疏濬與橋梁改善工程，總經費1億7100萬，中興排水部分經費2600萬則將改善排水工程。

聽到要改善排水，居民相當開心，四德里長林清鋒呼籲工程應一次到位，要求施工、監工確實。五福里長陳岳彬則說，五福橋下游已完工的部分防汛道路採波浪狀施工，每逢下雨就變成小水溝，且護岸設計太低、遇大雨水幾乎快淹上來，應一併解決。

市議員李天生、張芬郁、張滄沂皆認為，工程設計應將防汛道路、路燈照明與護欄等都納入，尤其，五福地區周邊缺乏公園綠地等休憩等地，可藉由工程設計提供居民一處類似公園的運動場所，提供民眾休憩使用。

馬名謙強調，會盡可能配合民眾需求施作工程，但仍需以實際土地徵收及設計情況為主要依據，此工程預計年底動工、明年完工，可減少淹水面積從原本的96.8公頃至44.5公頃。

(中時)