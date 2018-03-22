收廢機油粗篩轉賣牟利 外洩汙染又違法搬運遭逮

王男收購廢機油粗篩轉賣牟利，租廠房存放有害廢油，因油桶破裂汙染環境被逮。（陳淑芬翻攝）

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王男租廠房存放大量有害廢油。（陳淑芬翻攝）

陳淑芬／台中報導

46歲王姓男子自100年4月起，對外收取廢機油品，經過粗篩再低價轉賣他人做為鍋爐燃料。他將有害廢油裝桶，承租霧峰區1處廠房存放，因桶破導致強酸廢液外溢，相關單位查獲檢測後要求清除，王男竟另租太平區1處廠房，擅自聘工人違法將桶裝廢棄物搬移堆置，保安警察第七總隊第三大隊第二中隊循線查獲，將王男等8人依違反廢棄物清理法送辦。

警方表示，王男自100年4月起，起某家企業社名義，對外收取廢機油，經過粗篩再轉賣給他人做鍋爐燃料，王男透過魏姓男子在霧峰區承租1處廠房，將有害廢油品裝桶存放在廠房內，為增加存儲空間及節省成本，還向謝姓男子購買3個已有殘存其他廢棄物的100公斤容量中古FRP桶來使用。

霧峰區廠房內的廢油桶因不明原因破裂，導致強酸廢液流到廠外，經保安警察第七總隊第三大隊第二中隊及台中市府環保局在到場查獲檢測，要求王男立即採取防堵清除，以降低環境危害，並在桶身加註記號。

環保局與保安警察第七總隊第三大隊第二中隊另在106年12月間循線在太平區廠房查獲一批廢棄油料，經採樣檢測判定為有害及一般事業廢棄物，偵辦人員發現，此處廢油桶與霧峰廠房存放的廢油桶同款，且桶身還留有環保局加註記號，十分可疑。

警方追查發現，魏男為盡快收回霧峰受汙染廠房，向王男謊稱已獲得主管機關同意移置廠內廢油，王男信以為真另向李姓男子承租太平區1處廠房，聘用陳姓等3名司機，違法將68桶廢油及一批廢棄物載到太平區廠房堆置。

王男等人坦承不諱，警方蒐集相關事證後，日前將8人以涉嫌違反廢棄物清理法送辦。

(中時)

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