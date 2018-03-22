推廣乾電池回收 嘉義市府與超商合作宣導

2018年03月22日 16:48 中時 呂妍庭

嘉義市環保局廢棄物管理科長孫意惇鼓勵民眾就近把電池帶到超商回收。（呂妍庭攝）

無論是常見的乾電池、鈕扣型電池、充電電池或者手機汰換掉的電池，只要是電池都可以回收。（呂妍庭攝）

便利超商回收廢電池已20年，但嘉義市民普遍對這項資訊不清楚，為鼓勵民眾就近回收廢電池，嘉義市環保局22日搭配全家便利商店推出「廢電池回收換點心」活動做宣傳，廢棄物管理科長孫意惇表示，不少民眾把電池隨一般垃圾丟出，但電池未妥善處，對環境將造成重大危害，才會鼓勵大家就近利用超商的回收措施，既有助環保，也能換點心或現金折抵，一舉多得。

孫意惇指出，曾有報章媒體報導，1顆1號電池埋在土中，會讓1平方公尺土壤失去利用價值，1個人一生的飲水量約600噸，1粒紐扣電池就可將水污染使其無法飲用。因此，電池回收很重要，無論是常見的乾電池、鈕扣型電池、充電電池或者手機汰換掉的電池，只要是電池都可以回收。

孫意惇說，嘉市一年回收的廢電池量約400噸，多數是透過資源回收車或辦活動搜集而來，因元宵節剛過，擔心民眾把電池隨意棄置，加上調查得知民眾普遍不清楚超商有回收廢電池服務，才會特地結合店家辦宣導。

孫意惇說，全家便利商店推出「廢電池回收換點心」活動，市民把廢乾電池攜至全家回收即可兌換指定點心商品，0.5公斤廢乾電池就可以兌換1顆茶葉蛋或1罐養樂多，3公斤可兌換1份巧。至於7-ELEVEN則推出拿0.5公斤廢電池到門市回收，當次購物可折抵金額8元等優惠，提供市民朋友多項回收誘因及選擇，歡迎多加利用。

(中時)