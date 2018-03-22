光田醫院高美溼地淨灘 響應世界水資源日

光田綜合醫院響應322是世界水資源日，宣導珍惜水資源。（陳淑娥攝）

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光田綜合醫院響應322世界水資源日，於高美溼地認養區舉行淨灘活動。（陳淑娥攝）

光田綜合醫院響應珍惜水資源，在322是世界水資源日於高美溼地地舉行淨灘活動，讓同仁了解溼地能過濾化學有機廢棄物、保持水質乾淨。另外，大甲院區導入「水足跡」追蹤用水發現，住院病人平均一天花590公升水，是正常人2倍以上。

行政副院長吳瑞堂指出，光田與水利署合作導入「水足跡」，成為國內第一家通過驗證醫療院所，等同接下不可能的任務，因為醫院管理與一般營利企業管理本質不同，需要消耗大量能源做為醫療照護服務，追蹤發現每名病人平均住院一天，得花590公升水，是國人日均用水量276公升的2倍以上，節水真的非常不易。

總務部主任張仁和解釋，現在透過水足跡可清楚了解醫院用水內容後，經審視發現沖廁清潔用水達56%，為全院最多。而「乾淨的水」即洗腎室、供應室、實驗室等RO逆滲透的餘水，過去總放流，現以管線接回再利用，去年就省下10座國際泳池水量。

院方在世界水資源日於高美溼地認養區舉行淨灘活動，讓同仁了解溼地能過濾化學有機廢棄物保持水質乾淨，盼啟發同仁環保意識與生活態度，共吸引50多名各單位同仁響應。淨灘活動撿最多的垃圾有煙蒂、塑膠杯和酒罐，共撿了98公斤的垃圾，並交給台中市環保局處理。

(中時)

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