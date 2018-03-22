雲縣府擬六大穩定蒜措施

今年春蒜已屆採收期，但產地蒜價低。（許素惠攝）

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因蒜價跌到每台斤約15元上下，許多蒜商不依契作每台斤收購25至29元的契約約定入場收購，讓參與契作的農民不知道怎麼辦。（許素惠攝）

進口蒜頭衝擊本產蒜價，目前春蒜產地價跌到每台斤只有15元上下，蒜農叫苦連天。雲林縣政府擬定補助蒜農購小型烘乾機等六大平穩價格措施，希望有助於平衡產銷。

雲林縣府今天邀集中央與縣內有關單位開大蒜產銷預警會議，縣長李進勇指出，大蒜是雲林重要區域性作物，縣內種植面積歷年來點全國9成，強烈建請中央管控進口，不要讓進口蒜壓垮本產蒜價格。

縣府也擬定了六大救蒜價的措施，一、由農糧署啟動國內大蒜外銷措施。二、縣府專案補助蒜農購置小型烘乾機，以延長大蒜保存期限。三、 縣府著手研議補助農民烘乾大蒜費用，烘乾機與烘乾費用補助辦法近日公佈。

四、 與農民團體合作辦理大蒜促銷活動，以刺激消費。五、 結合農民團體，輔導農民透過大蒜加工技術以延長大蒜保存期限，並提高農產品附加價值，如發酵加工製成黑大蒜及黑蒜精等，增進農民收益。六、 宣導農民透過烘乾等技術延長大蒜保存期限，不必急於出售濕蒜，乾燥後再俟機分批出售，紓解盛產期間市場供貨壓力。

農業處長林慧如表示,今年春蒜收穫面積約4500公頃，就國產大蒜的市場競爭力及歷年國內大蒜產銷情形，推估今年大蒜產量尚符合國內基本需求量，沒有進口的必要。

(中時)

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