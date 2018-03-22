正義警自己也針孔偷拍 判賠60萬

正義警裝針孔偷拍女同事，臺北地方法院今天判罰60萬元。（本報系資料照）

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中時

前台北市警局交通分隊陳姓警員，多年曾因勇敢揭發長官在女同事內衣褲上塗精，被譽為正義警員，但去年7月底，自己卻在分隊女廁裝針孔偷拍女同事，遭台北地院依妨害秘密罪判刑2月，得易科罰金6萬元後，兩名受害女警提民事訴訟求償，法官審理認為這是基於性別歧視的性騷擾，判陳應賠償2人各30萬元。

去年7月31日，陳男趁著留守機會溜進分隊女廁，利用磁鐵將隨身碟大小的針孔攝影機，吸附在廁所隔板底部的鐵片上，偷拍到2名女同事如廁畫面，其中一人眼尖發現通報上級處理，警方根據監視器畫面，循線查出是陳男所為。

刑事部分，陳表示只是為了「好玩」才偷拍，北院依妨害秘密罪將他判刑後，兩名受害女警提民事求償，法官審理認為，偷拍女生如廁，是欠缺尊重婦女的人格尊嚴、身體權、隱私權的平權觀念，也造成被害人心生畏怖、感受敵意或冒犯的情境，不當影響她們的工作、活動或正常生活進行，是一種基於性別歧視的性騷擾樣態。

法官認為，陳身為資深警察，對於心理健康權、隱私權是受法律保護的權利應非常明瞭，也更應尊重與保護資淺的後輩。陳案發至今未表達歉意，難認有悔改誠意，加上被害人事後有急性壓力反應、睡眠障礙等情況，又必須執行警察職務，精神壓力與體力負擔可想而知，判陳須各賠2人30萬，共60萬元。本案可上訴。

(中時)

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