溼地景觀再升級 高美海堤自行車道7月完工

2018年03月22日 16:44 中時 陳淑娥

堤頂道路將整建成海堤自行車道，讓遊客邊騎自行車邊欣賞高美溼地景致。（陳淑娥攝）

自行車一路暢遊高美溼地！高美溼地原自行車專用道從高北加壓站起至番仔寮後，須改走防汛道路與汽機車爭道，險象環生又無法欣賞美景；台中市副議長張清照爭取整建1.8公里堤頂道路，延伸「高美海堤自行車道」，28日將動工、預計7月底完工，讓溼地景觀再升級。

副議長張清照、前議長張清堂22日到現場會勘，張清照表示，自行車從高北加壓站起，中途卻要與汽機車共用車道，更不能欣賞溼地最精彩的路段，十分可惜！他向市府爭取1800萬元預算興建「高美海堤自行車道」，銜接原自行車專用道，不但安全且可以邊騎車邊欣賞溼地風景，一路暢遊到遊客服務中心。

市府觀旅局指出，原本的堤頂人行道路寬將由2公尺加寬至2.5公尺，設置雙面欄杆確保安全，植草磚或格子磚地面改成壓花地坪，美觀又好走，另外還進行彩繪，從番仔寮起的「高美海堤自行車道」，終點延伸至遊客服務中心，總長1.8公里，預計7月底完工。

副議長張清照及其胞兄、前議長張清堂建設高美溼地不遺餘力，已爭取5.5億元設置撼動人心的景觀橋，增添溼地夜間觀光價值，更被國外譽為一生必遊一次的絕景。另外，遊客服務中心及停車場設置也近完工，如今再加碼爭取設置「高美海堤自行車道」讓設施升級，也為年遊客破百萬的高美溼地增添新亮點。

(中時)