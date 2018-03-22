桃園遠百搶萌寶貝商機 童裝4.8折起

桃園遠百金安德森海軍條紋套裝，原價2980元、特價1680元。（桃園遠百提供）

友善列印
中時
桃園遠百即日起開放6樓童裝專櫃預購辦理107年度兒童卡，0至12歲兒童辦卡成為會員，送限量利百代12色色鉛筆核卡禮。（桃園遠百提供）
桃園遠百兒童卡生日禮，送限量熊熊造型沐浴球。（桃園遠百提供）

看準台灣少子化，爸媽捨得為孩子花錢，桃園遠東百貨館內嬰童品牌27日前祭出優惠，搶攻萌寶貝商機。why and 1/2 25日前4.8折起；adidas精選商品1件6折、3件再9折優惠；班尼頓秋冬商品5折起滿2000抵200，搭配百貨當日累計滿5000元送250元抵用券及10大銀行信用卡單筆分期刷5000送200促銷更划算。

金安德森童裝從幼兒到小童都有尺寸，櫃上消費滿2600元贈寶寶天然洗衣精，首推經典格紋套裝，連身吊帶短褲搭配偵探鴨舌帽，穿起來活潑俏皮；海軍條紋套裝以船錨設計搭上深色拼袖，看起來帥氣又有精神，詢問度超高。安妮公主也針對小女生推出浪漫蕾絲小公主禮服，胸口的小綁帶讓裙擺延伸，看起來身體更修長，是熱銷商品之一。

嬰幼兒品牌CHICCO春夏商品滿1000元折300元，童鞋好漢滿1500元再送精美好禮，瑪格童裝滿1500元送造型購物袋。即日起開放6樓童裝專櫃預購辦理107年度兒童卡，0至12歲兒童辦卡成為會員，除了有利百代12色色鉛筆核卡禮、還有專屬消費優惠及參加各式手作課程，生日禮再送熊熊造型沐浴球，限量1500張辦完為止。

(中時)

溼地景觀再升級 高美海堤自行車… 鵬管處拍小琉球海龜微電影 傳達…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。