桃園遠百搶萌寶貝商機 童裝4.8折起

2018年03月22日 16:51 中時 郭家崴

桃園遠百即日起開放6樓童裝專櫃預購辦理107年度兒童卡，0至12歲兒童辦卡成為會員，送限量利百代12色色鉛筆核卡禮。（桃園遠百提供）

桃園遠百兒童卡生日禮，送限量熊熊造型沐浴球。（桃園遠百提供）

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嬰幼兒品牌CHICCO春夏商品滿1000元折300元，童鞋好漢滿1500元再送精美好禮，瑪格童裝滿1500元送造型購物袋。即日起開放6樓童裝專櫃預購辦理107年度兒童卡，0至12歲兒童辦卡成為會員，除了有利百代12色色鉛筆核卡禮、還有專屬消費優惠及參加各式手作課程，生日禮再送熊熊造型沐浴球，限量1500張辦完為止。

(中時)