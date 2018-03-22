國體法》體育署發函警告 督促桌協與殘總加速改革

2018年03月22日 16:57 中時電子報 黃邱倫

國體法公告上路已超過半年，至今還是有超過一半的單項協會尚未改選完畢，當中又以桌球協會與殘障總會「聞風不動」，不修改會員章程，導致改選時程遙遙無期。因此，體育署分別在昨日與今日發函警告殘總和桌協，要求兩單位在7天內提出章程修正草案，否則將近一步處分，最嚴重可能面臨解散危機。

體育署長林德福表示，體育署經過多次溝通、到會輔導、公文催辦，殘總堅決拒絕讓新會員加入，桌協則是因為理事長長期在國外，副理事長以無權為由不願接手修改章程，兩協會的會務幾乎停頓，體育署因而依據國體法第43條規定發函給兩協會祭出警告處分。

國體法第43條規定，特定體育團體有違法令、章程或妨害公役情事者，各該主管機關得予以警告、撤銷其決議、停止其業務之全部或部分，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得為下列之處理：一、停止全部或一部之獎勵、補助。二、撤免其職員。三、限期整理。四、移送人民團體法主管機關廢止許可。五、移送人民團體法主管機關命令解散。

林德福說，這些處分手段可大可小，最嚴重的就是勒令解散協會，強迫重新改選，但有鑑於亞運即將到來，處分程度不會影響到亞運培訓，讓選手得以安心訓練。

至於尚未完成章程修改的滑冰、踢拳道與足球等3個協會，林德福表示，足球協會因為爭議尚未釐定，已要求暫緩改選；滑冰的章程已通過會員大會，預定5月12日改選；而踢拳道則在體育署輔導下已完成章程修正草案，24日召開會員大會完成修改程序。

(中時電子報)