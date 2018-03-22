好感音樂負責人爆婚外情周旋4女 妻怒告判離

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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知名黑膠唱片公司好感音樂負責人江建德爆出婚外情，周旋4女之間，互傳曖昧簡訊「寶貝情人節快樂」、「昨天有沒有被我弄痛」，劉妻指控江不但出軌還放任公司不管，江則反咬對方家暴、干涉公司經營等，新北地院認定婚姻有難以維持之重大事由，無回復可能，判准離婚，另須賠償20萬元。

據了解，江建德為知名黑膠唱片收藏家，家中唱片多達15萬張，創辦的好感音樂是全國存片量最大、資源也最豐富的黑膠唱片公司，另也為亞德音響負責人。

判決指出，2007年江建德結識劉女，共同經營黑膠唱片事業，並於2011年登記結婚，不料時隔不到一年，江男開始徹夜未歸，無心公事，劉妻不堪受冷落，寄信表示若江願意回來全權掌管公司，自己願意專心做個好妻子，無須共事，事後江回公司上班，卻仍未返家同住。

2014年劉妻尾隨江男回住處，記下門牌號碼後登入臉書，這才發現江男至少與4位女子搞曖昧，甚至互傳性愛照片，且岳父病危時，江男不但未露面，甚至在劉妻對父的哀悼文中，留言「矯情」，憤而訴請離婚。

江男反駁，劉妻強勢介入音響公司，無視自己對技術及唱片品質的堅持，尚且，兩人婚後少有性生活，吵架時更會動手動腳，不堪虐待才離家，另認為劉妻違法盜臉書帳號取得對話內容，應不具證據能力。

法院審酌劉妻雖違反隱私權，但取證過程無關公權力行使，也未使用暴力、刑求，認定資料具證據能力；另檢視江男與其他女子對話毫不避諱，雖無法證明有通姦行為，但行為已有違婚姻忠誠義務，判准離婚，另須給付20萬元精神撫慰金。

(中時)

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