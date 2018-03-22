鵬管處拍小琉球海龜微電影 傳達友善旅遊

鵬管處和導演孫介珩合作拍攝以小琉球海龜為故事的微電影《等歸人》，傳達友善旅遊觀念。影片中可見悠游海龜。（潘建志翻攝）

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鵬管處和導演孫介珩合作拍攝以小琉球海龜為故事的微電影《等歸人》，傳達友善旅遊觀念。影片中宣導潛水時不要隨意觸摸海龜。（潘建志翻攝）

大鵬灣國家風景區管理處與第12屆金甘蔗影展首獎導演孫介珩合作，以小琉球在地故事為背景拍攝微電影《等歸人》，片中可見到在小琉球美麗海域中悠游的海龜，希望結合影劇藝術創作，傳達友善旅遊觀念。

《等歸人》敘述1名白天在小琉球擔任潛水嚮導，晚上則是海龜巡護員的父親，面對即將離島到台灣讀高中的兒子，心中的不捨一直說不出口。在島上出生的小海龜，大約20年後就會回來孵育下一代，但兒子這一出去，還會回來嗎？

孫介珩說，這是一個關於等待的故事，傳達出島上的人或海龜，都希望有一個乾淨舒適的家，等著他們隨時回來；也希望透過這短片，讓大家在遊覽小琉球時能試著以對環境比較友善的方式進行。

片中有海龜悠游及觸摸海龜的鏡頭。孫介珩笑說，有朋友看完片後，很生氣地質問怎麼可以為了拍片去摸海龜？他說摸海龜鏡頭是剪接過去的新聞畫面，追逐海龜、海龜產卵的畫面也是透過特效、調光而成，他保證沒有任何一隻海龜在片子拍攝過程中受到驚擾，也藉由片子宣導潛水時不要隨意驚擾海龜。

鵬管處表示，近年來小琉球成為熱門旅遊景點，觀光人數逐年攀升，雖然提升經濟效益，但所產生的衝擊也不容忽視。鵬管處因此宣導低碳減塑永續旅遊，如發行海灘貨幣宣導垃圾減量、建議租賃電動機車等，希望打造小琉球成為綠蠵龜樂園低碳島。

(中時)

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