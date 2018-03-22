闊思音樂攜手韓劇主唱 與打造亞洲最強獨立音樂聯盟

2018年03月22日 16:57 時報周刊 張毓琪

亞洲最強獨立音樂新聯盟誕生！CROS MUSIC闊思音樂與韓國獨立音樂品牌DELIGHT MUSIC合作，要將旗下最優秀的歌手介紹給亞洲各國樂迷認識。

闊思音樂的藝人有在華語地區相當知名的張智成、潘裕文、廖允杰、四分衛等人外，近期對於創作音樂的推動不遺餘力，除了希望發掘、鼓勵更多的創作新人之外，也期許將更多更棒的原創音樂帶給台灣樂迷欣賞與交流，因此看中了旗下擁有韓國獨立音樂市場中，從實力最堅強的老將到不斷有創新音樂火花新秀的DELIGHT MUSIC。

DELIGHT MUSIC旗下各組藝人也都來頭不小，包括出道16年的搖滾樂團彼我(PIA)、由女主唱文珽逅所領軍的搖滾樂團BIURET，唱遍《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《大力女子都奉順》、《告白夫婦》等各大韓劇主題曲的EVERY SINGLE DAY、從搖滾樂團變為流行電音樂團的內華達51(NEVADA51)，清新雙人團體乖乖男女，以及在美國亞裔社群具有影響力的創作新星CLARA C。

此次闊思音樂與DELIGHT MUSIC的合作，不僅是將優秀的韓樂作品推動在大中華區各大數位音樂平台上架，闊思音樂也積極將所發行的音樂打入韓國市場，闊思音樂旗下專輯4/10將全面在韓國各大數位音樂平台上架。

(時報周刊)