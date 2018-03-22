管中閔在廈大領薪兼職 廈大教授：不可能！

2018年03月22日 17:09 旺報 李侑珊

台大準校長管中閔遭指在廈門大學等多所大陸大學兼職，爭議已延燒到司法，連北檢都要介入調查，並稱其涉嫌違反《國家機密保護法》，對此廈門大學台灣研究院院長劉國深表示，兼職並非正式教職，廈大更不可能支薪，況且在台灣的大學任職的台師，若想到廈大工作，一定得放棄台灣教職工作。

劉國深坦言，大陸大學對於兼職講師的定義並不嚴謹，「講白了，就是虛的職稱」，類似台灣的客座教授概念，因此不可能獲得大陸大學支付薪水，此狀況在他所任職的廈大台灣研究院，也有很多類似的兼職教師狀況。

劉國深說，管中閔案在廈大也很多人知道，但不少綠營學長期往返兩岸，也在大陸大學兼職，代表民進黨也有相同的況狀。不過對於管案在台引發高度政治爭議，他則說：「不做政治評論。」

劉國深進一步指出，由於廈門大學過去曾發生兼職教師聘任資格的爭議，因此後來校方有做調整，即認定兼任老師不具有正式的職務，就是怕造成一些誤會；而廈大王亞南經濟學院之所以邀請管中閔，他認為，主要的考量在於管具備高名氣，同時也有很好的學術表現，才會把管的名字放網站上，「為的是要給自己壯壯聲勢、長點面子！」

劉國深還說，如今很多台灣教授、學者想到大陸大學教書，或是獲得聘任資格，但實際上並不容易，他以下大為例，並強調「要入職廈大很難，第一步就是要你能放棄台灣教職！」

(旺報)