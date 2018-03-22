易智言、浩子看《最酷的旅伴》 跟著安妮華達踏創意之旅

2018年03月22日 17:08 中時 潘鈺楨

阿洛卡力亭巴奇辣與人行立牌合影。（海鵬提供）

獲奧斯卡提名的紀錄電影《最酷的旅伴》（Faces Places），今在台北華山藝文特區舉行試片，金馬獎得主易智言、導演姜秀瓊、陳潔瑤、小野校長、名人「浩角翔起」浩子，以及女星阿洛卡力亭巴奇辣等影人均到場欣賞，隨該片導演JR及安妮華達（Agnès Varda）腳步，踏上一趟創意奇想之旅。該片不僅玩遍法國特色小鎮、攝盡旅人影像，更深入羅浮宮、向文藝復興肖像畫作最大致敬。

《最酷的旅伴》舉行試片，李霈瑜(大霈)、劉品言、賴東賢及亮哲等名人也慕名而來欣賞。片中JR及安妮華達不僅親臨法國小鎮與村民大搏感情，更藉JR的創意攝影，創造出一幅幅令人驚嘆的藝術傑作，彷彿一座以蒼芎為蓋的行動美術館。令人驚喜的是，電影開場前還特別放映安妮華達貼心為台灣觀眾特別錄製感謝短片，「現身」分享她拍攝該片的初衷，讓出席媒體佳賓倍感溫馨，不僅被她「越活越年輕」的創作熱情感動，更對JR創新的攝影藝術大感驚艷。大家賞片完都意猶未盡「參一咖」和兩位導演的人像立牌合拍。

創意無窮的安妮華達與JR在《最酷的旅伴》片中，不僅讓小鄉民透過肖像巨照變成「大人物」，更突發奇想，長驅直入羅浮宮，向文藝復興時期偉大的肖像畫作最大致敬，包括義大利畫家貝里尼（Bellini）、波提且利（Botticelli）及拉斐爾（Raphael）名作都能在片中一覽無遺。頑皮的安妮華達還相揪JR，以一鏡到底方式拍下兩人在藝術長廊奔跑的畫面，同時致敬法國新浪潮名導高達（Godard）名片《法外之徒》奔跑羅浮宮的經典畫面，引發現場影人喂嘆。

有趣的是，被譽為「21世紀布列松」的藝術家JR，其實與羅浮宮的淵源匪淺。兩年前他就曾大展影像魔法，將700張大海報拼成21公尺高的羅浮宮巨照，覆蓋在建築大師貝聿銘曾引發爭議的玻璃金字塔上，把玻璃金字塔完美「隱形」，不僅吸睛千萬遊客，更感動不少懷舊民眾，對JR推崇備至。這次JR執導電影《最酷的旅伴》，再度重返羅浮宮，果然大獲媒體讚賞，連《紐約時報》都以「生猛強勁，太難忘了」盛讚之。該片自去年坎城影展首映便口碑爆棚，不僅同時提名美國奧斯卡、法國凱薩獎，美國「爛番茄影評網」更罕見飆出100%滿分好評。《最酷的旅伴》將於4月3日在台上映。

(中時)