關鍵函文曝光 中職與工會口水戰第2回合

2018年03月22日 17:15 中時 陳志祥

中職新球季開打之前，球員工會與聯盟率先針對「球員不當勞動」進行暖場的「口水戰」！今天再度上演第2回合，球員工會回應中職聯盟的聲明做出新的回應，工會再度嗆聲「聯盟已經違法」，一切等勞動部的調查再說。

球員工會既然只對聯盟與猿隊球團申請裁決，而不是所有球團，必有一方理虧、沒有想要解決問題，中職聯盟的回應恐難自圓其說。

由於中職聯盟昨天發出聲明，聲稱「不曾拒絕工會提出的團體協商請求，工會不應刻意誤導社會大眾」、「聯盟在106年12月21日回函同意配合協商，皆有相關函文証明。球員工會此後未曾就此議題再與聯盟聯絡和洽商。」

為了避免造成關心勞動權益的球迷有所誤會，今（22）日球員工會公布此案自106年9月12日工會胡字第106150028號函起至少3度往來的所有函文，其中也包括中職聯盟的回函，希望外界可以釐清。

球員工會強調：「基於球員與球團間契約，多受制於聯盟統一規章強行規定，聯盟就球員之權利義務具有實質上之拘束與影響力，在勞動法集體協商之適用上，本於各國職業運動勞資關係經驗，職業聯盟應屬廣義之雇主。」

由於工會與聯盟至少3次函文往來，都是各說各話，最後聯盟要求工會先與球團喬好時間，聯盟會配合協商。因此，工會認為，依據團體協約法第六條，聯盟當負有法律上之誠信協商義務，非僅侈言「被動配合出席球團之協商會議」所能掩飾與模糊。

態度堅決的球員工會表示，中職職聯盟已經漠視工會依法提出的協商請求，明顯違法無誤，現在又要刻意隱匿工會多次提出協商請求的事實，實屬混淆視聽，工會對此表示深感遺憾。

既然已經將不當勞動行為的事實呈送勞動部裁決，工會希望中職方面靜候有關單位的調查與作成裁決的決定，一切後續依法再論。

工會呼籲聯盟重視「安排球員參與非合約內賽事，已違反契約精神」的議題，工會只想促使我國棒球職業運動，能在更健全的勞資合作與尊重的未來基礎上，繼續開展與前進。

(中時)