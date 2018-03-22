跑完森林馬拉松 就抱「恙」了！

清明祭祖到戶外掃墓慎防被叮咬罹患恙蟲病，衛生局呼籲到戶外草叢，宜長袖、長褲，並噴防蚊液做好防護。（馮惠宜翻攝）

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一名38歲男姓參加森林馬拉松後3天，突然出現發燒、頭暈、畏寒症狀，後來身上還起紅疹，臨床醫師警覺可能是法定傳染病恙蟲病，立即投予抗生素治療；台中市衛生局指出今年1月通報罹患恙蟲病確診人數6人，幾乎都是去一趟戶外，不小心被恙蟎叮咬致病；由於恙蟲病死亡率高達6成，清明將至民眾掃幕宜長袖長褲並噴防蚊液，做好防護。

台中市衛生局22日公布台中市今年恙蟲病確診病例，累計達6例，是去年同期的兩倍，其中有病患是參加森林馬拉松後回家就抱恙，也有一位59歲男子和朋友一起去賞梅，沒想到回家3天後就高燒掛病號。

台中市衛生局疾管科長湯澡瑛指出，依疾病管制署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，每年於4至5月時病例數快速增加，於6至7月到達高峰期，9至10月出現第二波流行，患者經調查後皆有草叢接觸史及山上活動史。

由於清明節即將到來，民眾紛紛安排掃墓祭祖，湯澡瑛提醒，宜穿著長袖衣褲及塗抹蚊蟲忌避劑，避免恙蟲叮咬，降低感染恙蟲病的風險，若有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師暴露史，以利早期診斷及治療。

中國醫藥大學附設醫院感染科醫師王任賢指出，恙蟲病是經由被帶有立克次體的恙蟎幼蟲叮咬而感染；恙蟎幼蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，行經草叢環境且未做好自我保護措施。

恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，被叮咬處通常會出現無痛性焦痂。

(中時)

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