柯P不可思議500萬收據曝光？網友發現真相氣炸

2018年03月22日 17:11 中時電子報 王家禕

品名寫著「文宣」，總價高達500萬。（圖截自政論節目《鄭‧知道了》）

鄭弘儀隨後澄清收據上的品名跟總價都是自己寫的。（合成圖／圖截自政論節目《鄭‧知道了》）

台北市長柯文哲昔日競選戰友姚立明，日前爆料選舉經費有問題，甚至有收據只寫了「文宣」，金額卻高達500萬；鄭弘儀21日甚至於政論節目中秀出一張自製的「收據」，大肆批評。然而，這樣自導自演的手法，讓網友痛批根本是誤導。

台北市長柯文哲競選期間的總幹事姚立明日前爆料說，柯文哲競選支出最後暴增8000多萬，看帳查核發現有很多不可思議的支出，導致入不敷出。

姚立明指出收據內幕，單據就寫一個文宣，開出去500萬，而且是像雜貨店買的那種收據，大約有4、5張，算一算光這樣就去掉2、3千萬，實在有太多無法解釋的支出。

政論節目《鄭．知道了》昨（21）日撥出的內容中，主持人鄭弘儀突然拿出一張「免用統一發票收據」，開場先說明「這是我今天好不容易拿到，500萬的收據」。只見收據上，品名寫著「文宣」，總價部分寫上了「5000000」，收據專用章處還印上了小吃店的章。現場來賓見狀，紛紛痛罵不合法。

隨後鄭弘儀卻又澄清說：「因為我們沒有證據」、「文宣是我寫的，金額也是我開的」等語，解釋這張「收據」只是「節目道具」。但似是而非的用詞，已讓不少媒體及觀眾被誤導，以為這張收據就是證據。爭議性的做法，惹怒了得知真相的網友，憤怒地留言批評：「拿節目道具來誤導人，這個不吉嗎？」、「新聞寫的好像有證據似的」、「吃相太難看了」、「造假然後演的煞有其事」。

還有網友追蹤發現，收據上的小吃的是位於南京東路上的「小肥小吃店」，專門販售便當，也是電視圈的愛店。這也引起網友質疑，收據是蓋有店章的，私自填上可能有法律問題。網友酸說：「報給國稅局」、「這樣有沒有構成偽造文書？」、「小吃店營業額500萬不用繳稅嗎」。

(中時電子報)