老幼共學新趨勢 屏縣將長照融入教育

2018年03月22日 17:10 中時 林和生

屏東縣政府將長照導入國高中教育，各校依著不同特色、培養出各領域人才。（林和生攝）

悠揚的排灣族古調在室內迴盪，牡丹國中學生唱出老幼間傳承的精神，屏東縣政府配合中央發展長照2.0政策，將長照理念融入高、國中課程與社團中，呈現豐碩成果，也走出國境之南自己的高齡化風格。

來自佳冬國中老幼共學的72歲賴富美與13歲葉品萱，自嘲曾在課堂上為了「要唱周杰倫還是江蕙」的歌而爭論不休，後來彼此不斷磨合、相處後，反而變成無話不談的忘年之交，學生印象深刻的說，以為長輩總是嘮叨、難溝通，接觸後才瞭解家有一老、如有一寶。

屏東縣長潘孟安感性地說，現代社會運轉快速，許多親子間的關係不像以往緊密、甚至疏離，因此積極推動長照教育從基層扎根，除了培訓更多相關產業人才，更能讓孩子們從學習中體認親情可貴。

屏縣迄今已開設長照納入國中技藝教育課程的共有242班、累積4543名學生參與學習，潘孟安表示：「從孩子身上，看見屏東的未來。」

就讀華洲工家美容科的吳詩婷說，阿嬤因腦部開刀導致行動不便，因照顧問題被迫送到養護機構，不久前已經離開人世；她學習長照相關課程，協助長輩化妝、按摩，從身體照顧延伸至心靈，希望把對阿嬤的愛分享出去，盼天上的親人能以她為榮。

(中時)