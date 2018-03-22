全國首屆蘭花展布置競賽 屏科大技壓全場拿冠軍

2018年03月22日 17:15 中時 林和生

台灣蘭花產值曾為全球第一，雖近年來已被荷蘭追過，不過育種實力仍為世界之首，業界為培植新血投入，日前廣邀國內各農業院校參與首屆全國盃蘭花景觀布置競賽，屏東科技大學以農園系為班底，搭配時尚設計系同學一同參賽，從10所學校脫穎而出、榮獲第一名。

屏科大農園生產系教授石金文指出，團隊將農園系景觀園藝結合時尚系創意設計概念，以「屏科南風、尋覓蘭跡」為主題，透過手繪大型山景當背景，運用大量虎頭蘭、文心蘭、蝴蝶蘭等各式品種，層次堆疊成象徵巍峨艷麗的大武山。

再以白色絲帶裝飾成瀑布，利用小花蝴蝶蘭展現排灣族守護神「百步蛇」，以「陶壺」及「服飾」代表其傳統工藝與文化特色，布置出整體帶有屏東在地多元景觀，除展現屏科大獨到天然景緻，並深具人文關懷意象，獲得評審一致好評。

參與競賽的時尚系學生楊媜婷表示，過去專長以設計服裝及彩妝為主，但設計在生活其實可以廣泛運用，只是轉一個方向，當然在農園設計也能成立。

屏科大校長戴昌賢認為，此次跨域合作得到佳績是非常好的典範，不只讓農園系和時尚系從彼此不同領域學到經驗，也讓作品加值，這樣跨領域教學一直是學校推動方向，希望未來做到優良種苗量產，並結合其他領域推廣，朝著科技農業目標前進。

(中時)