《黃金E空間》舞者與立體裝置互動漫舞 展現時空禪意

《黃金E空間》作品中，舞者與如鑽石般閃耀的多面體裝置互動漫舞，展現肢體力量與空間美學風格。（圖/台中國家歌劇院提供）

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《黃金E空間》4名不同年代的舞者各與多面體裝置互動漫舞，展現不同文化、年齡的肢體美學。（圖/台中國家歌劇院提供）

台中國家歌劇院台灣國際藝術節，將於3月24日、25日推出法國當代重要舞團「失重舞團」(DisOrienta )的《黃金E空間》。歌劇院藝術總監王文儀表示，4名年齡從30歲至78歲不等的舞者，將與如鑽石般閃耀發光的多面體裝置互動漫舞，自然展現舞團獨特的肢體力量與空間美學風格。

《黃金E空間》舞作是失重舞團藝術總監瑪麗亞．多娜塔．居荷索 ( Maria Donata DUrso ) 和多媒體藝術家沃夫．卡 ( Wolf Ka ) 兩人，以在日本駐村時，受到日本建築美學概念的影響共同發想創作，2018歌劇院台灣國際藝術節登場節目中最具日本美學及哲學禪意的作品。

舞台將安排由5具電腦控制的多面體裝置，居荷索挑選了 30、40、50及70歲等4個不同世代、不同文化背景的舞者，自然伸展肢體與這些裝置「共舞」，而裝置也以觀眾幾乎無法用肉眼察覺的緩慢速度移動舞動，帶引自然、感官及空間與美學的關係。

居荷索表示，身體是人類共通的語言，希望在《黃金 E 空間》舞作中，觀眾可以感受舞者的肌膚、肢體線條和多面體三者連結在一起的感覺，進一步了解用身體欣賞世界不同的角落、擁抱不同的文化，欣賞不同年齡與經驗的美好。

(中時)

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