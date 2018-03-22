2017國人10大熱門海外旅遊城市 前9名都在亞洲

2018年03月22日 17:22 工商 姚舜

Hotels.com調查2017年最受台灣客歡迎的10大海外熱門旅遊城市， 日本東京蟬連第一名。(圖／Hotels.com)

全球著名的國際訂房網路平台Hotels.com公布多項調查報告，其中去（2017)年最受台灣客歡迎的「10大熱門海外旅遊城市」中，前9名都在亞洲，東京則蟬連第一，其後依序是大阪、曼谷、首爾、沖繩、香港、京都、新加坡、上海與巴黎。

Hotels.com的調查亦顯示，亞洲飯店的房價對國人而言最超值，Hotels.com分析去年國人於十大海外旅遊城市的每晚平均支付房價與2016年相比，由於日幣匯率下降，東京、大阪、沖繩及京都等日本城市的房價平均下降7-8%，而香港、新加坡和上海，每晚平均支付房價僅見1-2%左右的漲幅，至於曼谷與巴黎則小漲3-4%。其中曼谷更是CP值最高的城市，平均支付房價僅需新台幣2,527元。

曼谷為國人海外熱門旅遊城市中CP值最高的城市。(圖／Hotels.com)

除東北亞日本受到台灣客青睞，Hotel.com另外觀察到的趨勢包括海島度假持續發燒，以及東南亞已成小資族享受奢華旅遊的目的地。根據Hotels.com調查，越南峴港躍升國人旅遊新興城市、而馬來西亞的沙巴每晚平均支付房價上漲25%。而菲律賓馬卡蒂平均支付房價下降23%、曼谷五星飯店不到新台幣5000元即可入住。

根據Hotels.com進行的「飯店房價指數報告」 (Hotel Price Index，簡稱HPI)指出，在歷經三年的平緩成長後，全球住宿價格在2017年成長了2%。隨著虛擬貨幣氾濫、紅毯黑潮話題席捲社群討論、政壇風向逐漸轉好，整體旅遊環境也產生巨大變化，全球飯店價格指數上升2%，全球HPI指數坐落在116，逼近2007年時的高峰118點。除了北美地區之外，其餘地區均成長，顯示旅遊產業的強力成長趨勢。

Hotels.com表示，「飯店價格指數報告」為一項定期檢視全球熱門景點飯店房價的調查。HPI根據旅客在Hotels.com網站上訂房且實際支付每房每晚的價格為基礎，並以2004年為基期，使Hotels.com能不受匯差影響推估每年飯店價格波動變化，提供具參考價值的洞察分析。HPI的資料來自Hotels.com網站上全球數十萬間飯店預訂與交易的價格資訊。

標榜讓全球旅客找到理想住宿的Hotels.com，以 41 種語言、90 個本地化網站提供全球數十萬家住宿的預訂服務。除了上述由飯店房價指數報告揭露的價格與最新資訊之外，Hotels.com更標榜提供每日神秘優惠價，讓訂房旅客隨時獲得市場上找不到，最高五折的熱門旅遊地折扣，且透過Hotels.com忠誠計劃累積「十晚送一晚」的超值優惠。

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