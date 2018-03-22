濟州神話世界開幕！GD咖啡店人氣旺

2018年03月22日 17:18 中時 林淑娟

藍鼎國際及藍鼎濟州主席兼執行董事仰智慧博士主持「濟州神話世界」開幕典禮。（濟州神話世界提供）

濟州神話主題公園。（濟州神話世界提供）

濟州神話主題公園。（濟州神話世界提供）

濟州神話主題公園。（林淑娟攝）

GD上月25出席GD咖啡店開幕。（濟州神話世界提供）

GD上月25出席GD咖啡店開幕。（濟州神話世界提供）

GD咖啡店外觀。（林淑娟攝）

GD咖啡店。（林淑娟攝）

位於濟州神話世界萬豪酒店內的藍鼎娛樂城。（濟州神話世界）

位於濟州神話世界萬豪酒店內的藍鼎娛樂城。（濟州神話世界）

位於濟州神話世界萬豪酒店內的藍鼎娛樂城。（濟州神話世界）

濟州神話世界萬豪酒店。（濟州神話世界）

「濟州神話世界」開幕典禮上的海女舞蹈表演。（林淑娟攝）

由南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon權志龍（GD）擔任品牌大使的「濟州神話世界」，22日宣布盛大開幕。藍鼎國際及藍鼎濟州主席兼執行董事仰智慧博士致辭時表示，這是濟州神話世界發展史上一個重要里程碑，他承諾把濟州神話世界打造成為讓濟州島民引以為傲的國際級休閒娛樂綜合度假區，為濟州島的經濟發展及旅遊業作出貢獻。

「濟州神話世界」是由藍鼎國際集團旗下藍鼎濟州開發株式會社在南韓濟州島投資的世界級綜合休閒娛樂度假區，佔地250萬平方米（約75萬坪），度假區內豪華酒店、主題公園、餐飲、會展、娛樂場和休閒設施一應俱全，能滿足包括觀光、商務、情侶或家庭等不同類型、不同年齡層的遊客的度假體驗需求。22日上午的開幕典禮，由藍鼎國際及藍鼎濟州主席兼執行董事仰智慧博士主持，中國駐濟州總領事館副總領事劉志非、國會及國土交通委員會委員長趙正湜、濟州特別自治道政務副知事安東佑、濟州特別自治道議會議長高忠弘、濟州國際自由城市開發中心理事長李光熙等重量級貴賓都出席，現場氣氛熱鬧。

濟州神話世界自2017年4月起分階段開幕營業，其中神話主題公園、濟州神話世界盛捷服務公寓公寓（Somerset）、藍鼎度假酒店、藍鼎會議中心，以及與YG娛樂合作的美食娛樂綜合體YG娛樂鎮、萬豪度假酒店、神話商業美食街和藍鼎娛樂場（CASINO）已經陸續投入營運，整個項目預計於2020年全部落成。今年2月25日，除了藍鼎娛樂場正式開幕，由GD積極參與規劃設計的「Untitled, 2017」(別稱「GD咖啡店」)也在同一天開幕，這是GD在2月27日入伍當兵前出席的最後一個公開活動。咖啡店開幕至今，每天都有不少GD粉絲前往朝聖，品嚐由偶像親自挑選的甜點、咖啡及啤酒。

濟州神話世界之後還會陸續添加其他設施，包括濟州島上唯一大型水上樂園 – 神話水上樂園以及濟州神話世界神話酒店預計於2018年夏季開幕，另外正在興建中的四季度假酒店，以及與獅門影業合作、首個以全球知名電影為題的戶外主題公園 ─ 獅門影城預計於2020年開幕。預估將可為濟州島提供超過5000個工作機會。

濟州島天然資源豐富，一直被譽為「韓國最美麗的後花園」，每年吸引眾多來自全球各地的旅客，旅遊業發展潛力巨大。

(中時)