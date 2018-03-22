台船再為長榮海運打造2生力軍

台船22日交船給長榮海運並舉行命名典禮，取名長柔輪及長明輪。（柯宗緯翻攝）

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台船累積近10年技術研發成果，專為長榮集團打造2800 TEU級全貨櫃輪，長榮一次下訂10艘，先前交付4艘，陸續加入長榮海運營運團隊，從省油、速度、性能等表現優異，22日再交付第5、6艘船並命名為長柔輪及長明輪。

台船董事長鄭文隆指出，2800 TEU級貨櫃輪是台船最為擅長，及享譽國際船型之一，台船相當有信心這批貨櫃輪能為長榮海運創造豐厚利潤。「EVER BONNY長柔輪」及「EVER BEADY 長明輪」船長為211.9公尺，船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，分別可裝載2926個20呎標準貨櫃，並各自設置342組冷凍貨櫃插座。

台船表示，這兩艘船舶甲板上貨櫃擺放，還採用混裝式設計，可增加艙蓋及甲板上貨櫃堆疊重量，並分析符合驗船協會（ABS及NK）的CSC及CLP-V船級符號（Class Notation），針對不同營運航線海況，適用不同貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

昨聯合命名典禮，由長榮海運公司董事長張正鏞、長榮海運新加坡公司董事長莫春蘭以及鄭文隆共同主持，並分別由長榮泰國公司董事長夫人Mrs. Aphinya Changariyavong及馬來西亞拿督夫人Datin Saisunee Ong負責擲瓶，祝福新船一帆風順，班班滿載。。

(中時)

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