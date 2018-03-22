延續《日常對話》精神 導演黃惠偵擔任《酷兒亞洲》顧問

黃惠偵認為，亞洲酷兒還是面對許多社會壓力。（杰德提供）

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全亞洲唯一酷兒影音平台「GagaOOLala同志電影線上看」，繼推出《酷兒台灣》紀錄片第一季，關注台灣的婚姻平權、變裝皇后、手天使、代理孕母議題，第二季將升級為《酷兒亞洲》，邀請榮獲柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片的《日常對話》導演黃惠偵，擔任影片顧問，她認為無論是台灣或亞洲，不管是紀錄什麼樣的故事都很好，因為「酷兒們的生命精彩多元不設限！」

為什麼會接受《酷兒亞洲》顧問的邀約，黃惠偵表示：「我一直都相信，等在終點的將會是我們所期待的，一個不再以酷兒身份作為標籤來認識人們的社會；儘管那個終點可能還有好一段距離，儘管現在還是仍有許多令人心碎的故事重複發生。」她真心期待，只要我們每個人都盡自己一份心力，那個終將到來的未來就會來到。

對於大多數亞洲酷兒面對的出櫃困境，黃惠偵心疼地說，之所以難以出櫃，可能是家人們還有一些地方無法跨越，那可能是心疼、擔心，也可能是來自社會的壓力。試著去了解困住他們的是什麼，再針對那些去溝通，相信會比較容易對上話。她鼓勵大家：「但在那之前更重要的是，身為酷兒，先把自己的內心給安頓好，他人的不理解，並不代表自身的存在價值會因此而減損。」她向每位酷兒朋友喊話，請先相信自己的存在是美好的，如此才能說服他人：「你/妳，是美好的存在。」

《酷兒台灣》第一季紀錄片分為四集，分別探討婚姻平權、變裝皇后、手天使、代理孕母等議題，帶領大家看見屬於台灣酷兒的故事。第二季之《酷兒亞洲》，將深入香港、日本、越南、菲律賓拍攝，除了黃惠偵，還邀請奧斯卡評審、台裔美籍紀錄片導演江松長擔任監製，以及前美國駐越南大使Ted Osius、日本LGBT公益組織「Good Aging Yells」創辦人Gon Matsunaka、菲律賓知名同志導演Joselito Altarejos、香港獨立電影製片人Sophia Shek等各國顧問，結合各界人士的專業意見。

《酷兒亞洲》希望讓酷兒們的故事被更多人看見，凝聚群眾力量，喚起世界對於亞洲酷兒的關注，黃惠偵呼籲大家支持《酷兒亞洲》募資計劃，她感性地說：「此刻也許就是那個最重要的時間點，讓台灣社會往前跨出一步，成為亞洲國家裡頭真正實踐尊重多元的地方。」她呼籲：「因為你的支持，讓越多的故事被訴說、看見，那個改變的進程就可能更加快一些。等回過頭來看，相信我們都會以身為那個促成進步改變的一份子而驕傲。」《酷兒亞洲》募資計劃，請上www.flyingv.cc/projects/17940，或搜尋「flyingV 酷兒亞洲」。

(中時)

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