狠男掃射鋼珠卡女友腳背 還逼拿剪刀「挖出來」

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中時

20歲詹姓男子不滿王姓女友欲分手，前年11月持空氣槍掃射王女下肢，還強迫其自行挖出卡在腳背的鋼珠彈；並把槍塞進王女嘴巴，恫嚇：「妳嘴巴這麼賤，信不信我從嘴巴開槍」。台中地院審理時，詹男不認罪也未與被害人和解，法官依恐嚇罪判8月徒刑，需入監執行。

判決書指出，詹男與王女原為同居男女朋友，詹男不滿王女提分手，前年11月30日下午持空氣槍至王女大里區租屋處，查看王女手機內有與其他男子的曖昧聊天內容，一時氣憤空氣槍掃射王女的下肢，被害人嚇得躲進廁所，但鋼珠彈已射到腳背骨頭處。

詹男仍氣憤不已，恫嚇王女：「妳嘴巴這麼賤，要把你載到山上處理掉」，脅迫王女從廁所出來談判；王女哀求詹男將她送醫，詹男又把槍口塞進王女嘴裡說：「妳嘴巴這麼賤，信不信我從嘴巴開槍」。要求王女自己拿剪刀挖出鋼珠彈，還說：「自己挖出來，妳不挖我再補一槍進去」。

王女假意順從，詹男才允諾將她送醫。在醫院時，王女趁隙向護士求救，用手機打「報警」字樣，護士通報警察到場而查獲。

王女另控詹男犯傷害、毀損等罪，她指稱詹男母親原同要賠償1萬5000元，卻僅包一個數千元紅包給她，與說好的金額差很多；她不原諒詹男，現在有很大的心理陰影、很害怕，希望能重判他。台中地院審理依恐嚇罪判8月徒刑，需入監執行。

(中時)

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