全國首張蓮霧農業保單 颱風、豪雨、低溫都保

屏東縣政府推出全國第一張氣候指數型蓮霧保單，針對強風、豪雨、低溫等造成蓮霧損害進行理賠。圖為枋寮蓮霧農進行裝袋。（潘建志攝）

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為了讓蓮霧產業永續，屏東縣政府推出全國第一張氣候指數型蓮霧保單，針對強風、豪雨、低溫等造成蓮霧損害進行理賠。22日在南州農會辦理說明會，約50名農民前來參加，會中反映熱烈，有農民說，種蓮霧已經連賠3年了，希望有保險可降低損失。

屏東蓮霧產量占全國7成以上，不過近年來受極端氣候影響屢屢受創，種植面積大減，產量也直直落。屏東縣政府繼去年推出水量參數養殖水產保險後，今年和保險經紀人公司及台灣產物保險公司合作，歷時一年多開發出全國第一張氣候指數型蓮霧保單。

這份保單有「三保障、免勘災、理賠快」3項特點，三保障是指颱風、豪雨、低溫，其中颱風和豪雨2項為必保的主險，費率為保險金額的16%；溫度部份則為附加險，農友們可視情況加保，費率為4.87%。

起賠點的計算，颱風為其範圍接觸近中心的風速達到11級風；豪雨以連續5日累計降雨量達600毫米；低溫以溫度低於10℃連續8小時數。將以高樹、鹽埔、內埔、南州、枋寮、佳冬、林邊、東港8個鄉鎮為試辦區域。

22日在南州農會舉辦說明會，農友們反應非常熱烈。不過有農民反應，低溫險要求溫度要低於10℃連續8小時，屏東幾乎不可能，連霸王寒流時都這麼長時間低溫，希望能夠重新試算。

(中時)

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