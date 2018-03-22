破除成績迷思 學童天馬行空玩創意

2018年03月22日 17:26 中時 王文吉

「玩藝兒-創意生活營」學員手作道具，天馬行空創作《五鬆打虎》故事，演出過程笑翻全場。（校方提供）

極致體能舞蹈團進行示範演出。（校方提供）

極致體能舞蹈團與學童互動熱絡。（校方提供）

考券寫不好，給你別的舞台！為推動全能發展，台中市教育局除針對學業排名後段的國小學童進行補救教學，並於大雅區文雅國小舉辦「玩藝兒-創意生活營」，禮聘劇場專家設計「十二生肖慶團圓」體驗活動，不僅激發孩子的潛能，也展現考試卷以外的長才。參與學童笑說，上課方式跟在學校的不一樣，好好玩。

文雅國小連續4年承辦「玩藝兒-創意生活營」活動，由極致體能舞蹈團協辦、台中市東北扶輪社贊助，教育局副局長劉火欽特別到場頒發感謝狀，他表示，創意生活營限60名，每年開放報名隨即秒殺，希望透過體驗活動，點燃孩子的學習熱情，活化補救教學學習內涵。

極致體能舞蹈團帶領小朋友伸展體能暖身，接著進行分組教學，指導學童製作12生肖中的鼠、虎、牛、兔等道具，再模仿動物的動作，表演自創舞蹈。有學童天馬行空創作《五鬆打虎》故事，，由武松、肉鬆、魚鬆、放鬆、輕鬆等5個角色，合力制伏猛虎，笑翻全場

曾在國小任教的石吉智強調，分數排名後段的學生比較缺乏自信，但成績好不代表一切，透過造型美感、音樂節奏、美勞道具及戲劇表演等寓教於樂，可啟發孩子的潛力，給他們發揮的空間，讓孩子勇敢站上舞台，找回自信，否則日後要花更多社會成本來導正。

「我們有責任要把每一個孩子帶上來！」文雅國小校長黃智慧表示，該校團隊對教育工作非常熱情投入，希望寓教於樂的學習方式，可提升孩子的學習興趣，進而發揮所長；東北扶輪社社長蘇振源說，這是該會第6年贊助創意生活營，非常有意義，未來也會繼續支持。

(中時)