擔心個資外洩中國大陸 支付寶進軍日本受挫

利用非現金交易的支付寶、微信支付等服務風行全中國。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報

據《日本經濟新聞》19日報導，中國大陸阿里巴巴集團原計劃在春季推出支付寶日本版，但因日本銀行業擔心個資外洩尚未同意合作。而日本政府也警惕資訊外洩至大陸，如何做好「跨境數據管理」成為電子商務領域的新問題。

支付寶所屬公司螞蟻金服尚未正式公佈進軍日本的計劃，但通過與日本銀行帳戶聯動，提供日本消費者行動支付服務進行準備。但目前為止，其接觸的多家銀行並未回應。便利商店羅森等各零售商以吸引大陸遊客為目的，積極引進支付寶，目前已有超過4萬家商店支援支付寶。

日本瑞穗金融集團社長佐藤康博，3月15日在福島縣啟動「數位貨幣驗證實驗」的記者會上表示： 「消費者的數據是財産。避免洩漏非常重要」。此言論被認為是針對支付寶。

瑞穗銀行等日本三大銀行正在開發用行動支付的「數位貨幣」。如與支付寶合作將容易普及。但日本銀行也擔心資訊流向大陸。

2017年11月，支付寶在東京都舉行推廣會。公司一位高層表示，支付寶將涵蓋從「金融到保險等日常生活全部服務」。在説明後，會場一片安靜。日本大型銀行、地方銀行和系統公司等約100人參加這場活動，但有聲音稱，「這是壓倒性的服務。這樣下去我們會落敗」。

政府相關人士稱「大陸政府扶持支付寶等的原因是能獲取個資」。日本金融廳打算對行動支付的註冊嚴格審查資訊管理。

在大陸，1月被爆出支付寶用戶在瀏覽2017年使用記錄時，幾乎被自動同意「向第三方提供個人資訊」條款的情況。個資管理的問題，也讓日本的警惕感進一步加強。

然而，大陸政府將網路管理視為「國家主權問題」。螞蟻金服的國際業務負責人針對個資保護表示，將遵守各國規定，徹底保護全球消費者的數據和隱私。

若今後仍得不到日本的銀行的協助，針對日本的行動支付有可能「擱淺」。據稱，阿里巴巴以其它品牌在日本拓展業務與支付寶區別。從這點可知，阿里已預測到日本可能出現的排斥反應。

(中時電子報)

文章來源：支付寶日本版遇上暗礁

朱立倫訪陸首站南京中山陵 強調… 500學子共聚清華美術學院 第27屆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。