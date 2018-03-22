擔心個資外洩中國大陸 支付寶進軍日本受挫

2018年03月22日 17:24 中時電子報 喻華德

據《日本經濟新聞》19日報導，中國大陸阿里巴巴集團原計劃在春季推出支付寶日本版，但因日本銀行業擔心個資外洩尚未同意合作。而日本政府也警惕資訊外洩至大陸，如何做好「跨境數據管理」成為電子商務領域的新問題。

支付寶所屬公司螞蟻金服尚未正式公佈進軍日本的計劃，但通過與日本銀行帳戶聯動，提供日本消費者行動支付服務進行準備。但目前為止，其接觸的多家銀行並未回應。便利商店羅森等各零售商以吸引大陸遊客為目的，積極引進支付寶，目前已有超過4萬家商店支援支付寶。

日本瑞穗金融集團社長佐藤康博，3月15日在福島縣啟動「數位貨幣驗證實驗」的記者會上表示： 「消費者的數據是財産。避免洩漏非常重要」。此言論被認為是針對支付寶。

瑞穗銀行等日本三大銀行正在開發用行動支付的「數位貨幣」。如與支付寶合作將容易普及。但日本銀行也擔心資訊流向大陸。

2017年11月，支付寶在東京都舉行推廣會。公司一位高層表示，支付寶將涵蓋從「金融到保險等日常生活全部服務」。在説明後，會場一片安靜。日本大型銀行、地方銀行和系統公司等約100人參加這場活動，但有聲音稱，「這是壓倒性的服務。這樣下去我們會落敗」。

政府相關人士稱「大陸政府扶持支付寶等的原因是能獲取個資」。日本金融廳打算對行動支付的註冊嚴格審查資訊管理。

在大陸，1月被爆出支付寶用戶在瀏覽2017年使用記錄時，幾乎被自動同意「向第三方提供個人資訊」條款的情況。個資管理的問題，也讓日本的警惕感進一步加強。

然而，大陸政府將網路管理視為「國家主權問題」。螞蟻金服的國際業務負責人針對個資保護表示，將遵守各國規定，徹底保護全球消費者的數據和隱私。

若今後仍得不到日本的銀行的協助，針對日本的行動支付有可能「擱淺」。據稱，阿里巴巴以其它品牌在日本拓展業務與支付寶區別。從這點可知，阿里已預測到日本可能出現的排斥反應。

(中時電子報)