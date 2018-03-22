航母殺手！俄2020年前狂建7艘亞森級核潛艦

2018年03月22日 17:24 中時電子報 蔡萱

俄羅斯885型「亞森」級（Yasen-class）多用途攻擊型核潛艦是該國全新一代的潛艦，也被視為是制衡美軍的「航母殺手」，首艘該級艦也已經在2014年正式服役。俄羅斯海軍總司令科羅廖夫近日也表示，俄軍將在2020年前建造7艘「亞森」和「亞森-M」級核潛艦，該級潛艦近期也將成為艦隊中最具攻擊力的潛艦。

據俄國《衛星網》報導，俄羅斯海軍總司令科羅廖夫表示，「亞森」和「亞森-M」級多用途核潛艇集群的攻擊潛力在近期逐漸增強。首艘該級潛艦已於北方艦隊服役，北方艦隊和太平洋艦隊將繼續建造和接收該級的潛艦。

根據俄國總統普丁批准的海軍發展政策，俄羅斯海軍計劃將建造7艘「亞森」級潛艦，其中6艘為885M改進型。該級首艘「北德文斯克」號已於2014年6月交付俄海軍。

「亞森」級多用途核潛艇，水下排水量8600噸，艦長111公尺，寬度12公尺，採新型反應堆，壽命長達25-30年，幾乎與艦體壽命相同，反應堆熱功率195兆瓦，可提供軸功率50000馬力。水下航速31節，最大潛深600公尺，可載77名人員。

「亞森」級核潛艦可發射各種攜帶核彈頭的遠程巡航導彈，可針對潛艦、水面艦艇和陸上目標進行攻擊。該級艦裝備了4具650毫米和2具533毫米魚雷發射管，可發射53型及65型魚雷、SS-N-15反潛導彈。除此之外，還有8個巡航導彈垂直發射管，專門用於發射SS-N-27型潛射巡航/反艦導彈。

(中時電子報)