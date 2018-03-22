台中2月車禍死傷人降低 持續強化取締酒駕

台中今年2月車禍死傷人數較去年降低，副市長林陵三指示持續強化取締酒駕！（陳世宗攝）

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台中市政府警察局22日於道安會報指出，今年2月份A1+A2類事故計發生案件與死傷人數，相較去年同期減少209件(-5.9%)、683人(-14.4%)；副市長林陵三肯定警察局的努力，但也強調，目前仍有酒駕情形發生，期勉同仁繼續加強取締，讓每個人都能形成不能酒駕的觀念，讓酒駕傷人事件不再發生。

台中市政府今日舉行道安會報第83次會議，由警察局進行「107年2月份交通事故分析」報告，經統計，今年2月份A1類(造成人員當場或24小時內死亡)+A2類(造成人員受傷或超過24小時死亡)事故，計發生3,320件、死傷4,075人，與去年同期3,529件、死傷4,758人比較，減少209件(-5.9%)、683人(-14.4%)。

警察局分析，肇事主因以未依規定讓車746件最多；未注意車前狀態506件次之。因此，警察局將針對高肇事路口的發生熱時，連續編排10天巡邏守望防制勤務，以有效防制肇事。

警察局統計顯示，今年2月無因酒駕肇事死亡案例，另外根據衛生福利部交通事故統計，台中市去年全年交通事故30日內死亡人數為215人，與前年259人比較，減少44人(-17%)；整體而言，市府防制交通事故傷亡展現初步成果。

林陵三肯定警察局強烈取締酒駕，也表示，台中市酒駕取締強度及件數六都第一，雖然如此但仍有酒駕情形發生，期勉警察局持續加強，希望讓每個人都能有「不能酒駕」的觀念，讓酒駕傷人事件不再發生。

(中時)

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