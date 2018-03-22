畢書盡遭貴婦劫色床上被綑 李玉璽加入混戰

2018年03月22日 17:29 中時 潘鈺楨

畢書盡會在電影裡自彈自唱自創。（星泰提供）

畢書盡（右）與李玉璽有濃烈兄弟情。（星泰提供）

電影《有一種喜歡》今曝光畢書盡飾演的崔秀男電影幕後花絮，影片開頭兩人坐在床上，先是介紹茄子再介紹手銬，接著畫面露出畢書盡遭蒙眼綑綁、繩子困住腳、與在床上被打的畫面，片段令人遐想。

電影中畢書盡有段被瘋狂貴婦劉姐（丁寧飾演）綁架、奪色的戲，其實在電影中全被剪光，導演表示：「因為進戲院篇幅關係，減掉時心很痛。」畢書盡得知後表示：「覺得很可惜，畢竟那場戲也是花了很多時間拍攝的。」

該場戲是丁寧在床上撲向畢書盡，就在快要得逞時，李玉璽就來趕緊救下畢書盡。雖然沒露，但畢書盡還是對剪掉感到很可惜，不過還是認為為了讓觀眾們理解整部電影的走向、劇情的合理化，只好相信剪接師的決定。這是畢書盡首部擔綱男主角的電影作品，母語非中文的他認為最大的困難是「背劇本」，因為對很多台詞對他來說沒有那麼口語，所以看劇本時要一直去練習語氣和語調，希望能接近大家的口音。

丁寧此次扮演瘋狂貴婦與以往溫柔形象大相逕庭，被問到與雙帥合作的感覺：「還好我先生長得也還不錯，所以我還能把持得住（笑），我的戲都是跟雙帥一起演出，跟他們相處很舒服，他們都很努力又謙虛！覺得台灣演藝圈很有希望！」更加碼自爆：「其實當時已經有四個月身孕，謝謝劇組對我特別貼心，也很謝謝導演讓我發現自己有詮釋喜劇的潛力，原來我也很適合演出誇張的喜劇（大笑）。」

電影以藝校學生生活為背景，但在電影中武打成分一點都不少，除了日前曝光李玉璽、畢書盡打群架外，還有因貴婦劉姐（丁寧飾演）為奪崔秀男（畢書盡飾演）美色，綁架崔秀男，秀男為不被奪美色奮力逃脫，李玉璽得知後相救的武打動作戲。李玉璽形容：「有點愛情動作戲，但愛情的成分稍微少一點。」此場景陳設於飯店，當畢書盡一進到現場，看見陳設為之驚嘆露出哇嗚聲，李玉璽表示：「這場戲每次拍完都很醜。」因為要在床上狂扭打以及枕頭大戰。

畢書盡除了武打還有糾結落淚戲，李玉璽表示：「以前跟師兄對戲的時候都蠻害怕的，我們太常接觸了，總覺得吵架了還是哥，會不好意思，這次從對本到正式開拍，我們很放心交給對方。」導演王郁惠對於畢書盡激賞：「他進組後漸漸地融入，放得開想得通，與劇組融成一氣。善解人意又精準到位，除了他本身的條件之外，還有比別人付出更多倍看不見的努力，艱澀的台詞，自彈自唱自創曲，濃烈又掩藏的情緒。」電影30日在台上映。本周25日(日)李玉璽、畢書盡將出席台中、嘉義預售票見面會。

(中時)