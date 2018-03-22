爭取霧峰車籠埤及大里中興段排水改善工程

2018年03月22日 17:42 中時 陳世宗

霧峰車籠埤及大里中興段排水，經常發生淹水災情，嚴重影響住戶生命財產安全！經市議員李天生夥同地方人士積極爭取，市府水利局同意納入前瞻計畫，並於22日舉行工程說明會；未來將分別進行加高護岸、疏濬河道、改建橋樑等工程，經費1億9700萬元，預訂今年底發包施工，完成後，將可澈底解決當地的水患問題。

李天生指出，車籠埤及中興段排水，由於護岸高度及排水斷面不足，水位高漲時，溪水無法即時排出，同時跨渠構造物阻礙排水順暢，加上附近地區地勢低漥，因而在颱風侵襲時，經常發生嚴重淹水災情，民眾抱怨不已。

水利局副局長馬名謙說，車籠埤排水改善工程，施工範圍由五福橋至文詞橋，計長3.6公里，將分別進行河道疏濬、護岸加高及箱涵改建，同時辦理四德九鄰橋、北阡二橋及無名橋等3座橋樑改建，預計完成後，淹水面積可由96.8公頃減少為44.5公頃，工程經費1億7千多萬元。

有關中興段排水部份，馬名謙說明，施工範圍除中興段排水外，還包括支流龍船埤排水，將分別興建抽水站、抽蓄水池、加高護岸及箱涵改建等工程，預計完工後，可減少淹水面積50公頃，工程經費2600萬元。

市議員張芬郁主張，加高護岸工程應一次到位，並且加深河道疏濬，並在沿線裝設照明設備、闢建公園，以改善環境，提升生活品質；市議員張滄沂批評，卡玫基颱風後，中央答應補助20億元救災，至今沒有到齊，同時要求闢建車籠埤排水五福里至四德里的防汛道路。

市議員李天生要求，主辦單位加強溝通，聽取地方的心聲，妥善進行規畫，同時邀請鄉親們共同監督，以利工程順利進行，期望完工後，澈底解決水患困擾，創造安和樂利的居住環境。

(中時)