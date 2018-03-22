台灣紀錄片影展 引薦陳耀圻、白景瑞作品

2018年03月22日 17:34 中時 潘鈺楨

「台灣切片」為台灣國際紀錄片影展（TIDF）的常設單元，透過不同觀點重新爬疏台灣電影。繼上屆推出1980年代運動影像團體「綠色小組」的回顧展後，本屆TIDF將時序更往前推至1960年代，重磅推出「想像式前衛：1960s的電影實驗」專題。引薦包括《劇場》雜誌參與者黃華成、莊靈，以及知名藝術家韓湘寧、真實電影先驅陳耀圻、電影巨擘白景瑞、攝影家張照堂、香港作家西西等人，於五十年前正值青春之際所嘗試的「電影實驗」，帶領觀眾重返那個在壓抑中醞釀反叛能量的獨特年代。

本屆TIDF的開幕片，也選定韓湘寧《今日開幕》、張照堂《現代詩展╱1966》與陳耀圻《上山》三部作品聯映。《今日開幕》與《現代詩展╱1966》皆是在50年前所拍攝的影片，在這次策劃過程中被首度出土，將於TIDF世界首映！韓湘寧、張照堂兩位導演也將與《上山》女主角黃貴蓉，及男主角、漢聲出版社創辦人黃永松同台，為TIDF揭開序幕。

本次除了在影展放映珍貴的19部作品外，也整理出15部現仍佚失的電影片單。第11屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月4日至13日在台北新光影城、光點華山電影館、府中15紀錄片放映院盛大舉行，節目、活動與售票相關資訊，請鎖定TIDF官方網站或臉書專頁。

(中時)