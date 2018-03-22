《特別版FREE! 男子游泳部》大銀幕再續青春物語

《FREE! 男子游泳部》系列透過少年們對游泳的熱愛，進而傳遞隊友們之間相互磨合、激勵，並共同追求夢想。（采昌國際多媒體提供）

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時報周刊
溫博鈞
《FREE! 男子游泳部》是充滿正能量的青春物語。（采昌國際多媒體提供）

動畫《FREE! 男子游泳部》系列透過少年們對游泳的熱愛，進而傳遞隊友們之間如何相互磨合、激勵，並共同追求夢想，是一部充滿熱血氣息與正能量的青春物語。

最新電影《特別版FREE! 男子游泳部–Take Your Marks–》也終於將在4月4日於台灣上映，劇情將透過四個特別篇故事，描述即將從高中畢業的七瀨遙、松岡凜等人，還有一群夥伴們如何邁向未來。第三季電視動畫版將在2018年暑假播出，本片也絕對是粉絲們必看的銜接之作。

該系列第一季電視動畫於2013年7月至9月播出，第2季電視動畫《Free!-Eternal Summer-》則於2014年7月至9月播出。而由輕小說原案改編的電影版《High☆Speed! -Free! Starting Days-》則在2015年12月於日本上映；第二部電影版《Free!-Timeless Medley-》則分成上下兩集分別上映。

劇中這群男孩們的青春、友情、夢想，以及作者若有似無加入的瞹昧情節，更是讓廣大腐女粉絲與同人作家瘋狂不已，紛紛腦補各種情境，並創作出大量同人素材，讓人看得嘖嘖稱奇。就連動畫取景地「鳥取縣岩美町」都湧入大批聖地巡禮人潮，顯示該系列的超高人氣。

(時報周刊)

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