當老兵說得一口好菜　《親愛的人生》暗湧的鄉愁

今（22）日《親愛的人生》記者會現場，演出劇中的第四個故事〈記憶〉，故事描述一名台灣女性和她的三任丈夫的故事，其中有任丈夫是雲南來台的老兵，由演員安原良飾演，他以特殊的雲南西南口音表現這個角色，劇中也透過一連串長台詞，介紹貴州的特殊名菜。（國家兩廳院提供）

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諾貝爾文學獎得主艾莉絲．孟若向來有「加拿大的契訶夫」之稱，台灣莎妹劇團首度嘗試將她的封筆之作《親愛的人生》搬上舞台，劇中地點轉換成大桃園地區，故事也接地氣、台味十足，由4則故事組成，包括刺青、通靈、乩童、老兵故事等元素，都在其中。

今（22）日記者會現場，演出劇中的第四個故事〈記憶〉，故事描述一名台灣女性和她的三任丈夫的故事，其中有任丈夫是雲南來台的老兵，由演員安原良飾演，他以特殊的雲南西南口音表現這個角色，劇中也透過一連串長台詞，介紹貴州的特殊名菜。

安原良表示，他自小在眷村中長大，「我從記憶裡去尋找這樣的口音，也可以理解這個角色，是如何帶著對家鄉的情感，做這一道料理，他用一種非常自豪、輕鬆的態度介紹這道菜，但卻又顯現了他的孤獨感，因為別人始終無法真正參與他記憶裡的家鄉菜，但他只得這樣說得口沫橫飛，試圖讓別人理解。」

總編導王嘉明表示：「雖然這是一段看似很平靜、很日常的做菜回憶，但其實也說明了一種對於鄉土的、對於記憶上的權力爭奪，這也是艾莉絲．孟若作品裡最常顯現的狀態，那種藏在日常生活底下暗湧的顯現。」

王嘉明表示，艾莉絲．孟若作品最大的特色在於，「說的都是日常生活故事，讀來平淡，但卻暗潮洶湧，還有很多曖昧不明的地方，值得讀者玩味，我可說是她的書迷，讀了她大量的作品，並將故事重新改寫，讓台灣觀眾可以親近。」

《親愛的人生》由4則故事組成，包括〈刺青〉、〈附身〉、〈埤塘〉和〈記憶〉，描述一名清潔婦的年少記憶、青年族群的轟趴派對、到廟裡問事而邂逅夏日之戀的人、一名有過三任丈夫的中年婦女回憶等情節，既表現生老病死的無常，也說明了生命的歡快和無奈。

(中時)

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