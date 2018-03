時隔20年 喬舒亞李納德受害者變加害者

2018年03月22日 17:37 中時 潘鈺楨

克萊兒芙伊(中)在片中無法確定虛幻與現實。(福斯提供)

是誰能將英國女王逼到發瘋崩潰?在將近20年前的《厄夜叢林》(The Blair Witch Project)中,喬舒亞李納德(Joshua Leonard)是那個被逼瘋最終甚至失蹤的受害者,而現在於《瘋人院》(Unsane)裡,他變成那個將別人推向絕境的罪魁禍首。

金獎導演史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)於今年推出的最新作品《瘋人院》,故事講述女主角索雅瓦倫提尼,長期以來受怪人跟蹤騷擾,決定搬離原居住地,最終卻在非自願的狀態下被強制關進精神病院。李納德便是飾演這位「跟蹤狂」,而這位到最後已經無法確定何為虛幻何為現實的女子,便是因演出Netflix製作的影集《王冠》(The Crown)、全球爆紅的克萊兒芙伊(Claire Foy)。

芙伊已在去年確定將取代魯妮瑪拉(Rooney Mara),於《龍紋身的女孩》(The Girl With The Dragon Tattoo)續集電影《蜘蛛網中的女孩》(The Girl In The Spiders Web)中接棒下一任「莉絲莎蘭德」(Lisbeth Salander)。從高貴典雅的伊莉莎白二世到超級怪咖莉絲莎蘭德,《瘋人院》中的瓦倫提尼一角對芙伊來說根本就是接續兩者之間的最佳轉換跳板。

索德柏於2017年1月跟編劇之一詹姆斯格里爾(James Greer)提出《瘋人院》的點子,並表明同年的6月就要開拍,格里爾在電話中「喔」了一聲,三個禮拜後完整的劇本就出現在導演桌上,而兩人也馬上有共識的希望女主角能由芙伊來飾演。向來以高效率著稱的索德柏,飛了六個小時抵達倫敦,與芙伊暢聊兩個小時後便確定成案。而芙伊的表現也果然完全沒讓任何人失望,「老天!那是克萊兒芙伊耶!跟女王也太不像了吧!」索德柏自己在片場看著她的表演也驚呼頻頻。

而與芙伊的瘋癲程度不相上下的還有另外兩位室友,一個是在劇中瘋得有剩,拿起沾滿月經的衛生棉條亂扔人的茱諾坦普(Juno Temple)。不管是在《贖罪》、《黑暗騎士:黎明昇起》或最近的《愛情摩天輪》,坦普好像都無法擺脫飾演瘋瘋癲癲角色的命運;另一位是《週六夜現場》的常駐演員傑法洛(Jay Pharoah),模仿天才的他曾神模仿包括:歐巴馬、丹佐華盛頓、凱文哈特、艾迪墨菲、威爾史密斯等,這次在片中則大改喜劇戲路,果然以精湛的演技,光芒直逼女主角。

索德柏這次也找來曾與他在《天人交戰》中合作過的奧斯卡獎女配角提名艾米歐文(Amy Irving)演出女主角瓦倫提尼的母親。從小身長在演藝世家,後來甚至嫁給大導演史蒂芬史匹柏(Stephen Spielberg);在大銀幕處女作《魔女嘉莉》中飾演唯一對嘉莉釋出善意的友人,四十年過去,歐文在《瘋人院》中再度扮演女主角的最佳避風港。

克萊兒芙伊在最近新聞中被爆其於《王冠》的薪水遠不及飾演女王丈夫菲利浦親王的麥特史密斯(Matt Smith),演藝圈男女同工不同酬的陋習再度浮上檯面。事實上不只演藝圈,長久以來男女地位不對等,《瘋人院》在現在這個「#MeToo時代」推出,也算是完全搭上風潮。電影似乎受1975年《飛越杜鵑窩》啟發,個人與體制的對立皆為故事的主軸。勇敢走不同路的人,需要勇氣,即便夢想實現的機會不大,但不試就完全沒機會《瘋人院》23日全台上映。

(中時)