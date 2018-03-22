時隔20年 喬舒亞李納德受害者變加害者

喬舒亞李納德曾演出《厄夜叢林》。（福斯提供）

友善列印
中時
克萊兒芙伊（中）在片中無法確定虛幻與現實。（福斯提供）

是誰能將英國女王逼到發瘋崩潰？在將近20年前的《厄夜叢林》（The Blair Witch Project）中，喬舒亞李納德（Joshua Leonard）是那個被逼瘋最終甚至失蹤的受害者，而現在於《瘋人院》（Unsane）裡，他變成那個將別人推向絕境的罪魁禍首。

金獎導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）於今年推出的最新作品《瘋人院》，故事講述女主角索雅瓦倫提尼，長期以來受怪人跟蹤騷擾，決定搬離原居住地，最終卻在非自願的狀態下被強制關進精神病院。李納德便是飾演這位「跟蹤狂」，而這位到最後已經無法確定何為虛幻何為現實的女子，便是因演出Netflix製作的影集《王冠》（The Crown）、全球爆紅的克萊兒芙伊（Claire Foy）。

芙伊已在去年確定將取代魯妮瑪拉（Rooney Mara），於《龍紋身的女孩》（The Girl With The Dragon Tattoo）續集電影《蜘蛛網中的女孩》（The Girl In The Spiders Web）中接棒下一任「莉絲莎蘭德」（Lisbeth Salander）。從高貴典雅的伊莉莎白二世到超級怪咖莉絲莎蘭德，《瘋人院》中的瓦倫提尼一角對芙伊來說根本就是接續兩者之間的最佳轉換跳板。

索德柏於2017年1月跟編劇之一詹姆斯格里爾（James Greer）提出《瘋人院》的點子，並表明同年的6月就要開拍，格里爾在電話中「喔」了一聲，三個禮拜後完整的劇本就出現在導演桌上，而兩人也馬上有共識的希望女主角能由芙伊來飾演。向來以高效率著稱的索德柏，飛了六個小時抵達倫敦，與芙伊暢聊兩個小時後便確定成案。而芙伊的表現也果然完全沒讓任何人失望，「老天！那是克萊兒芙伊耶！跟女王也太不像了吧！」索德柏自己在片場看著她的表演也驚呼頻頻。

而與芙伊的瘋癲程度不相上下的還有另外兩位室友，一個是在劇中瘋得有剩，拿起沾滿月經的衛生棉條亂扔人的茱諾坦普（Juno Temple）。不管是在《贖罪》、《黑暗騎士：黎明昇起》或最近的《愛情摩天輪》，坦普好像都無法擺脫飾演瘋瘋癲癲角色的命運；另一位是《週六夜現場》的常駐演員傑法洛（Jay Pharoah），模仿天才的他曾神模仿包括：歐巴馬、丹佐華盛頓、凱文哈特、艾迪墨菲、威爾史密斯等，這次在片中則大改喜劇戲路，果然以精湛的演技，光芒直逼女主角。

索德柏這次也找來曾與他在《天人交戰》中合作過的奧斯卡獎女配角提名艾米歐文（Amy Irving）演出女主角瓦倫提尼的母親。從小身長在演藝世家，後來甚至嫁給大導演史蒂芬史匹柏（Stephen Spielberg）；在大銀幕處女作《魔女嘉莉》中飾演唯一對嘉莉釋出善意的友人，四十年過去，歐文在《瘋人院》中再度扮演女主角的最佳避風港。

克萊兒芙伊在最近新聞中被爆其於《王冠》的薪水遠不及飾演女王丈夫菲利浦親王的麥特史密斯（Matt Smith），演藝圈男女同工不同酬的陋習再度浮上檯面。事實上不只演藝圈，長久以來男女地位不對等，《瘋人院》在現在這個「#MeToo時代」推出，也算是完全搭上風潮。電影似乎受1975年《飛越杜鵑窩》啟發，個人與體制的對立皆為故事的主軸。勇敢走不同路的人，需要勇氣，即便夢想實現的機會不大，但不試就完全沒機會《瘋人院》23日全台上映。

(中時)

《特別版FREE! 男子游泳部》大銀… 艾米漢默大罵傑佛瑞洛許：跟他拍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。