國民黨爆內鬨？中市議員初選惹議

2018年03月22日 17:54 中時 林欣儀

國民黨爭取連任的台中市議員林碧秀（右2）對鄭伯其的說法不以為然，大呼「提名可不等同當選」。（林欣儀翻攝）

國民黨台中市議員提名爆發爭議？第13選區市議員擬參選人鄭伯其認為黨部已確定優先提名現任者，同選區競選連任者卻不斷要求選民唯一支持他們，根本對新人不公平也不厚道。但爭取連任的林碧秀也不滿，大喊「提名不等同於當選」，怎麼可能沒動作。市黨部強調一切依機制處理。

根據國民黨市議員提名規定，黨籍現任議員可獲黨團優先推薦並報請黨中央同意提名，但若該選區有新人參選，為給年輕人機會，有角逐者民調只要勝過現任者即可獲報准參選。國民黨台中市黨部主委陳明振說，經分析第13選區情況，國民黨將提名現任議員林碧秀、蘇柏興，另有2名新人有意參選則需進行民調。

鄭伯其指出，現任者已確定獲國民黨提名參選議員，卻又不斷拜託選民支持他們的民調，似乎有意藉此壓低新人民調，根本是在打壓新人出線，「此行為就像已經買到火車票、準備上車的人，卻對外說自己沒買到票一樣」。

鄭伯其呼籲，已經獲得提名者應好好拚大選或輔選市長，不要再用爭取民調支持模糊焦點，市黨部也應釋出提名空間，全心全力做好輔選工作。

林碧秀則說，13選區應選6席，扣除國民黨現任2席，另有傾向泛藍的親民黨及無黨籍各1席，幾乎沒有空間，現任者若沒有積極作為，可能就會被超越，這種要求真的很不合理，「提名可不等同於當選」。

陳明振強調，根據規定，新人可獲民調10％加權計分，遊戲規則也是經協調同意的，不能反悔又放話，會依制度規定進行。

(中時)