艾米漢默大罵傑佛瑞洛許：跟他拍片像地獄一樣

2018年03月22日 17:43 中時 潘鈺楨

艾米漢默多部作品都有好口碑。（傳影提供）

艾米漢默以《獨行俠》、《紳士密令》紅遍全球，今年更因為演出《以你的名字呼喚我》擄獲全球粉絲。他近日卻在訪談中談到新片《寂寞大師》，竟大罵影帝傑佛瑞洛許：「Ｘ的！跟他拍片就像地獄一樣！」嚇壞主持人和一票觀眾。

原來片中傑佛瑞飾演史上最高價拍賣價之一的藝術大師賈科梅蒂，邀請他當人像模特兒，原本說好只要一個下午就能完成，沒想到一畫就是18天，還要在髒亂的畫室中忍受藝術家的壞脾氣，讓艾米漢默崩潰的說：「我以為只要一直坐著，戲份很輕鬆才接演，沒想到累得像地獄！」

艾米漢默在《寂寞大師》與傑佛瑞洛許合作，人高馬大的他雖然在片場被老前輩又吼又罵，都默默承受，不敢吭聲回嗆，沒想到卻被影迷抓包有一刻竟然忍不住偷翻白眼。但艾米漢默表示，他其實戲裡戲外都對前輩影帝超敬重：「《王者之聲：宣戰時刻》是我最喜歡的電影之一，能和傑佛瑞洛許合作就是我的夢想，一起拍片讓我在表演上得到很多啟發！」

瑞士國寶級當代雕刻家與畫家賈科梅蒂被譽為是20世紀最偉大的藝術家之一，現行的瑞士法郎一百元紙鈔上就是他的頭像。賈科梅蒂的作品在世界各大美術館如羅浮宮、英國泰特美術館、日本國立新美術館等皆有盛大展覽，2015年，他的青銅雕刻品《指著某物的人》更以1.4億美元，相當於43.4億台幣落槌天價售出，刷新拍賣會雕刻品最高售價紀錄。

這位傳奇藝術家的故事由《穿著PRADA的惡魔》史丹利圖奇改編成電影《寂寞大師》，找來奧斯卡金獎影帝傑佛瑞洛許和《以你的名字呼喚我》當紅九頭身男神艾米漢默，演繹當代最瘋癲的瑞士雕刻家賈科梅蒂與藝術評論家好友的友誼！傑佛瑞和艾米當初一接獲史丹利圖奇的邀約便立馬答應「不論是他演的戲還是他導的戲我都愛！」不過也坦承要還原賈科梅蒂的怪脾氣非常痛苦，「但我們都深刻感受到導演是如何從原著中被賈科梅蒂的爆發力啟發！」

電影敘述當代藝術大師賈科梅蒂（傑佛瑞洛許 飾）的個展於巴黎盛大開幕，美國藝術評論家詹姆斯洛德（艾米漢默 飾）慕名而來，當他旅行至尾聲時，意外受到賈科梅蒂的邀請：「當我的模特兒，幾天就好！」出於虛榮和好奇心，詹姆斯一口答應。但他沒想到的是，這幅肖像畫將為他們帶來一段怪誕的友情！

隨著賈科梅蒂一次又一次暴躁的撕毀自己畫作，詹姆斯在又髒又擠的畫室中參與了一場創作的美麗與混亂，更經歷了天才藝術家的生命孤獨。狂喜、煩躁、孤寂，在起伏跌宕的創作過程中，詹姆斯思考起這份天賦究竟是祝福還是詛咒。而作品早已成名於世的賈科梅蒂，無視名利雙收的他，如何面對寂寞的內心，並完成滿意的最後一幅肖像畫？《寂寞大師》將於4月4日在台上映。

(中時)