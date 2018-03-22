每車2700元 捷環線廢土偷天換日 19官商遭訴

2018年03月22日 17:52 中時 陳俊雄

即將在今年通車的捷運環狀線，卻爆出新店十二張捷運機廠遭業者長期回填廢土牟利，新北地檢署22日依貪汙罪嫌起訴萬葉公司負責人林志創、皇昌公司工地主任張進財及台北市捷運局東工處規劃師陳國新等19人。

檢方調查，皇昌公司2011年承攬北市府捷運局東工處環狀線機廠回填土方案，合約規定回填土方需向亞太土資廠採購第1類回填土，但皇昌與萬葉公司簽約，承攬的萬葉公司卻由下游清運廢土業者自營建工地載運營建混合物回填。

檢調指出，皇昌公司以每立方公尺抽取80元代價，讓萬葉公司傾倒廢土；萬葉再向下游清運業者收取每車約2700元代價，開放業者將營建混合物傾倒到環狀線機廠工地，由於回填營建混合物的期間相當長，獲利驚人。

檢調調查，這些回填的營建混合物來自汐止、木柵、淡水、萬華、土城、新店等工地，內容物則包括水泥塊、大石頭、鐵條等，惟皇昌公司工地主任張進財否認涉案。

檢調發現，為了掩蓋不法，萬葉負責人林志創指示下屬向合法土資廠購買運送日期、車輛號碼均空白的土尾單，實際卻被拿來掩護運送營建廢土回填：另林志創也透過公司人員江奕閬以贈送手機方式，行賄買通東工處規劃師陳國新。

新北地檢署22日偵結全案，依貪汙罪嫌起訴林志創、張國財、陳國新等19人。另檢方與土木技師會勘十二張捷運機廠，發現皇昌雖任由清運業者回填不實土方，但捷運機廠結構安全應不致受到影響。

(中時)