成大現、前任校長 入選2018亞洲百大科學家

2018年03月22日 17:43 旺報 李侑珊

前成大校長賴明詔。（成大提供）

新加坡出版的亞洲科學家雜誌（Asian Scientist）日前公布2018年亞洲百大科學家（Asian Scientist 100）名單，台灣唯二入選者，由成大現任校長蘇慧貞及前任校長賴明詔囊括。蘇慧貞校長以「領導」獎項（Leadership）獲獎；被稱為「冠狀病毒之父」的中央研究院院士前成大校長賴明詔，則在「生化科學」領域（Biomedical Sciences）獲獎。

「領導」獎項5位獲獎人中，除了成功大學校長蘇慧貞，以公衛研究成就及校長領導能力獲獎之外，其他4位都是國際重量級科學家，中國古脊椎動物學家張彌曼獲得了2018年聯合國教科文組織婦女科學獎，她從化石標本上研究領先發現水生脊椎動物如何適應陸地生活；

另一名則是新加坡南洋理工大學校長Subra Suresh，曾任美國國家科學基金會主任兼卡內基梅隆大學校長，2017年榮獲該大學首屆傑出大學教授；而南洋理工大學副校長Lam Khin Yong，2017獲頒法國政府頒授最高榮譽勳勳章，對促進新加坡和法國之間的學術和工業合作貢獻良多；

此外，還有印度工程科學與技術學院校長Ajoy Kumar Ray 榮獲印度政府頒發2017年第四級公民榮譽獎蓮花裝勳章（Padma Shri），表揚他將原孟加拉工程與科學大學成功改制為印度工程科學與技術學院。蘇慧貞校長的獲獎，足見成大代表台灣在國際上之能見度及所受重視。

科學家雜誌在蘇慧貞的獲獎介紹中，表彰她展現大學校長領導統御的能力，以及長期推動改善室內空氣品質達成立法的貢獻。也特別提到，2015年台南登革熱疫情爆發及2016年台南6.4級強震事件中，蘇慧貞校長都在第一時間率領成大跨領域團隊協助市政府，有效地將公共衛生危害降至最低，展現領導風範，並因此獲得2017美國哈佛公共衛生實務領袖獎（Leadership Award in Public Health Practice）。

中央研究院院士賴明詔，於2007年2月1日至2011年1月31日擔任成大校長。新加坡科學雜誌在獲獎介紹中指出，賴明詔被稱為「冠狀病毒之父」，2003年SARS疫情爆發時在預防疫情擴散中扮演重要角色，並因此獲得「日經亞洲賞」（2017 Nikkei Asia Prize），在2013年並獲得台灣學術最高榮耀第五屆「總統科學獎」（Taiwan’s 2013 Presidential Science Prize）。賴明詔擔任成大校長期間，以親近學生形象和強調大學的人文精神讓成大師生留下深刻印象。

新加坡科學雜誌從2016年起每年評選出100名在科學領域有卓越貢獻的亞洲科學家，肯定他們對全世界科學、創新研究領域的影響力。為了推動亞洲人士在自然科學中的成就，2018年100位科學家中，有22位女性科學家獲獎。2018年亞洲百大科學家，獎勵在各個領域的研究、學術成就及發明，從太空探險到結構生物學，也包括曾在國際及在地國家的獲獎成就，並希望亞洲自然科學領域的成就，能夠激發亞洲年輕科學家的發展。

(旺報)