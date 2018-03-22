500學子共聚清華美術學院 第27屆金犢獎隆重開幕

2018年03月22日 17:56 中時電子報 綜合報導

入場前，同學們閱讀本屆金犢獎策略單。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

3月18日下午兩點，第27屆金犢獎首場“全球創意分享會”在北京清華大學美術學院隆重登場。來自北京10餘所超過500名高校師生共襄盛舉，現場座無虛席，此外，主辦方金犢獎組委會與清華大學美術學院視覺傳達設計系為了帶給同學們更多創意理念，特別邀請到了知名創意人 - 生米組成首席創意官沉翔先生擔任創意分享老師。本次分享會全程透過“陌陌”平台進行直播，獲得熱烈反響。

本屆金犢獎由中國商務廣告協會指導，旺旺中時媒體集團主辦，新華網和北京大學新媒體營銷傳播（CCM）研究中心共同協辦。

金犢獎執行長，旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛女士介紹，今年金犢獎的主題是“量子創意學”，愛因斯坦曾經說過，“想像力就是一切，它是未來生命的預覽” 。時代一直在改變，啟發和創造，創意不受限，第27屆金犢獎，歡迎全世界參賽的學子們打開腦洞，用創意連接未來，成為“量子思潮”時代的創造源頭清華大學。美術視覺傳達設計系主任趙健稱讚了金犢獎舉辦27年火爆程度不減，正是因為金犢獎一直與保持著年輕的心態，並走在時代前沿，同時也歡迎金犢獎再次回到清華，中國商務廣告協會會長李西沙則從“想像的角度”入手，鼓勵參賽的同學們不要怕自己“腦洞大”，正是那些偉大的“腦洞”，才成就了社會的發展。

林淑黛女士。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

李西沙會長。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

趙健主任。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

特別值得一提的是，金犢獎一直都是公益的大平台，由知名主持人，中國發展研究基金會山村幼兒園計劃推廣大使吳小莉女士所發起的“關注山村幼兒園早期教育公益項目”，與金犢獎共同攜手合作，打造全新公益命題，希望透過這個大平台可以讓更多的年輕學子共同關注到這一公益項目。吳小莉女士更以神秘嘉賓形式出席啟動禮，現場除了分享策略單的公益命題外，更是面向社會發聲，希望有更多的社會大眾共同為公益盡一份心力，現場同學們也用熱烈掌聲對吳女士的深情發言進行熱情的回應，其中就有來自北服時尚傳播學院廣告系的同學們！吳小莉女士作為北服時尚傳播學院的院長參加此次的活動，讓北服同學們的朋友圈都刷爆了，同學們紛紛表示，要用自己最好的設計作品參賽，用創意響應公益號召，給社會暖暖的回饋！

吳小莉女士登台發言。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

現場同學們與企業代表們直接交流，場面火爆。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

本次組委會邀請到的創意大師 - 生米組成首席創意官沉翔先生在分享會上進行了“創意也可以很善良”精彩講座，沉先生從環保角度入手，呼籲年輕學子在豐富自己學識的同時，還要關注低碳生活和瀕危動物議題，希望參與本屆金犢獎的同學們可以通過創意和想法改造日常生活用品，讓日常用品綠色起來，讓生活更美好。

沈翔老師進行創意分享。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

本屆金犢獎合辦企業包括了旺旺，吉林市，拉卡拉，陌陌，我Do，掌閱，永和豆漿，夏朵，統帥，富堡工業，伊林娛樂和旺旺水神等各行業優秀品牌，在企業代表們的共同見證下，本屆金犢獎順利啟動。出席企業代表更與在座師生共話企業的價值與創意，用淺顯易懂的語言闡述本次策略命題，並啟發同學們去洞察及創作更貼近消費者的創意作品。

現場座無虛席。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

現場座無虛席。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

金犢獎組委會為金犢獎推廣老師的工作表示感謝。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

金犢獎組委會為各家合辦企業頒發感謝狀。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

2018第二十七屆金犢獎，在接下來的兩個月中，組委會協同各企業品牌，知名資深創意講師走進大陸地區20省份高校，台灣地區45所高校，以及美國，新加坡，馬來西亞等國家，展開全球創意徵集，讓我們共同期待2018金犢獎的不平凡。

(中時電子報)