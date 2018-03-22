搶食親子市場 亞緻重現昔日抓周宴儀式

2018年03月22日 18:03 中時 馮惠宜

台中亞緻大飯店更名滿周歲，經營團隊象徵性點蠟燭切蛋糕慶生。（馮惠宜攝）

而「寶貝抓周宴」主廚特別精心設計菜單，讓每道菜餚都搭載著父母對寶貝的期許與祝福。（馮惠宜攝）

少子化浪潮下，讓家長愈來愈捨得為寶寶付出，近年來五星飯店打造親子客房吸引國旅親子客，台中亞緻大飯店也針對新手爸媽推出「寶貝抓周派對」，重現昔日「做度晬」抓周的禮俗，活動一推出即獲得許多家長來店洽詢，半個月已有五組客人帶著孩子來飯店辦抓周派對。

台中亞緻大飯店更名滿一周歲，也趁機推出「寶貝抓周派對」，包辦場地佈置、精緻佳餚、專屬派對管家、照片全紀錄光碟、紀念腳模等等尊榮服務，並提供古禮抓周的專業儀式，為家長和寶貝們打造值得珍藏紀念的成長紀錄。

台中亞緻大飯店市場傳播部經理林祖涵指出，抓周起源於魏晉南北朝，相傳小孩在滿周歲的時候即會顯露心性，因此中國皇室以抓周的結果來做為挑選皇位繼承人的參考，到現代，抓周則用來預測小孩未來發展並以此作為教養的方向依據。

台中亞緻大飯店找到專業團隊的協力，重現古禮抓周特色，將每一個物件設計成相同的大小、重量、顏色及材質確保孩童不會受到干擾而能抓出更符合本性的物件，保留了古禮抓周的每一項儀式，並有專業攝影團隊完整的紀錄。

而「寶貝抓周宴」主廚特別精心設計菜單，讓每道菜餚都搭載著父母對寶貝的期許與祝福。習俗中雞腿代表著福氣，將嚴選仿土雞腿佐紅酒醬燉煮成「翠綠酒香櫻桃雞」，期許孩子能一生不愁吃穿。

「蔥油魚露蒸石斑」特選新鮮石斑魚，以特製蔥油魚露蒸至魚肉Q彈，再灑上綠油油的大蔥，期許寶貝聰明睿智、魚耀龍門做大官！

湯品則是嚴選整隻健康土雞，加入人蔘及紅棗長時間熬煮成「蔘棗原盅燉土雞」，期盼孩童年年好的祝福。

(中時)