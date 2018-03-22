《中時晚間快報》陸美貿易戰開打 川普將簽中國經濟侵略備忘錄

2018年03月22日 18:04 中時電子報 綜合報導

◎陸美貿易戰開打 川普將簽中國經濟侵略備忘錄

陸美貿易戰的腳步聲似乎不斷走近，白宮稍早公布美國總統川普行程，稱川普將當地時間22日中午12時30分（台灣時間23日凌晨0時30分）針對「中國的經濟侵略」簽署備忘錄。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）21日曾表示，他無法預估川普徵收關稅的規模和範圍，不過最有可能的就是大陸的高科技產業，但是同時也可能包括大陸在美投資和服裝產業等。

◎駐日代表談漁船越界 謝長廷：台漁民活潑難保護

多位藍營立委批評政府對日態度軟弱，駐日代表謝長廷今表示，台日在漁權談判時各自面對國內漁民壓力。他說，日本會跟日本漁民溝通，日漁民通常都在協調海域內作業，但我國漁民比較「活潑」，天下四海為家，所以「都去」，他也建議漁民「要去要打個招呼」。

◎四價公費疫苗 今年打不到 藍委要求重啟評估

衛福部昨召開諮詢會，會中決議今年施打的600萬劑公費流感疫苗，仍採三價，由於衛福部長陳時中今年1月才表示「今年改打四價」，引發藍委不滿，認為健康無價，不解為何短短2個月就政策轉彎，已在立院提案，要求重啟此事評估。

◎《市長夫人的秘密》 明道從影最大尺度！

由鬼才導演連奕琦打造的今年最狂時事嘲諷電影《市長夫人的秘密》，在上周發布的首波預告中已揭曉電影為張少懷、柯佳嬿、明道、陳喬恩聯合演出，不僅破天荒集結重量級卡司一同飆戲，更是明道和陳喬恩繼偶像劇《王子變青蛙》後睽違多年首度大銀幕合體演出，有趣的是，飾演市長特助的明道在片中最親密的對象不是陳喬恩，竟是張少懷！

(中時電子報)