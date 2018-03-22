史蒂芬史匹柏欽點女主角 奧莉薇雅庫克不敢相信

奧莉薇雅庫克（左）與泰謝里丹，在虛擬世界合作競賽。（華納兄弟提供）

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奧莉薇雅庫克。（華納兄弟提供）

在電影《一級玩家》中，女主角「雅蒂米思」這個取名自希臘神話女獵神的名字，代表著溫柔、聰明、正直與勇敢。在眾多女藝人中，史蒂芬史匹柏欽點奧莉薇雅庫克，讓她簡直無法相信。奧利薇亞庫克興奮地說：「雅蒂米思思想敏節，行動快速，有男孩子的灑脫，並且懷抱著幫助別人的心情來爭取『綠洲』經營者哈勒代留下的遺產。」能夠雀屏中選讓她到現在還是覺得很意外。

《一級玩家》敘述人類文明到了2045年，現實的生活環境變得更嚴苛，讓幾乎所有人都躲進虛擬世界：「綠洲」裡，在「綠洲」裡，你可以虛擬自己的形象，可以上課學習、與人互動，可以戰鬥冒險，甚至談戀愛，也可以改變外型成為自己想要成為的人。直到某一天，綠洲的唯一經營者哈勒代突然宣布他死後將把經營權與5千億美金的遺產交給能找到三把隱藏鑰匙的人來繼承。消息一出，如同在人類世界投下一枚超級震撼彈，不只「綠洲」的玩家們各個摩拳擦掌，就連大型企業也想一舉奪下「綠洲」的經營權，讓這一場看似公平的競爭，變成一場超越想像的爭奪戰。

不和一般的獵蛋客一樣，奧莉薇亞說：「雅蒂米思不是為了巨額獎金與經營權來尋找彩蛋，她深刻明白，如果『綠洲』的經營權落入野心家「創線企」的手裡，將會對一般平民百姓的生活產生極大的衝擊，『綠洲』將不再是一個每個人都可以自由進出的虛擬世界，控制『綠洲』等於控制了全球的經濟命脈，這違背了經營者哈勒代的原意，她必須阻止「創線企」的野心，於是她積極投入尋找三把鑰匙的獵蛋客行列。」

導演史蒂芬史匹柏認為，比起一般獵蛋客只為自己個人的利益，雅蒂米思的理想足以感動男主角帕西法爾與「超技五將」，甚至影響所有人，她將決定這場競賽的勝負。導演史匹柏承認：「比起找到適合的男主角：泰謝里丹，我花了更多心思在尋找雅蒂米思，最後才在奧莉薇亞庫克身上發現這些特質，她的善良心靈足以改變全世界，也是這部電影成敗的關鍵之一。」電影29日在台上映。

(中時)

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