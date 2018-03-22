卡管風波 台大教授諷：只差考試院就湊齊五院了

2018年03月22日 18:19 旺報 簡立欣

「現在五院只差考試院還沒出來卡管了！」政府部會「萬箭齊發」就是要卡管，台大教授嗟嘆簡直瘋狂；但對24日臨時校務會議的結果還是抱持希望，相信台大默默支持的老師還是很多。台大自主聯盟也表示希望在校務會議之前跟校務會議代表說明，訴之以理，「畢竟我們一直是關關難過關關過。」

台大24日舉行臨時校務會議，安排「是否成立校長遴選爭議調查小組」提案，其他4項提案包括遴選無效、啟動調查小組、釐清學術倫理疑義、遴委會出面說明等。至於管中閔被指稱到大陸兼課一事，台大主秘林達德說仍在查證中，還沒有新的資訊。

一位台大教授表示，看到管中閔聲明稿只覺得難過、心疼，「他是想做事的人，他一輩子名利都有了，獨董薪水都比校長高，但他決定60歲之後奉獻給年輕人，從下而上改造社會；台大現在面臨艱困挑戰，政府經費少4成，但外面的人卻覺得台大校長是一塊肥肉，加諸這麼多莫須有罪名！」

這位教授說，若校長遴選真的有重大瑕疵，光是修法就修半年，再遴選8個月，「看一年多以後台大排名可以掉到哪裡去」；何況就算遴選結果全部不算，其他候選人也不能遞補，又不是選美。到時五流、六流的人都可以出來選校長，台大恐怕會變得像菲律賓學校一樣。

這位老師說，現在行政、立法、司法、監察體系都介入卡管，「只差考試院還沒出來，這樣就湊齊五院了。」希望台大老師有良心，對24日臨時校務會議的結果還是抱持希望，很多老師還是默默在支持，但大家都怕秋後算帳，有些老師有科技部計畫，有些老師在教育部有職位，「能夠理解，連我自己都會害怕！」

台大自主聯盟召集人、台大獸醫系副教授周崇熙表示，自己開學之後整天忙著講課，24日接近，各方劍拔弩張，他還是希望對校長人事案理性訴求，希望校務會議之前跟校務會議代表說明，訴之以理，獲得認同，「畢竟我們一直是關關難過關關過。」

台大學生23日中午12點10分到下午4點也將在台大椰林大道傅鐘前舉辦「拒絕政治恐攻，還我大學自治」的台大傅鐘肥皂箱論壇，由教授、學生、校友「野台開講」，表達對政治力介入校園、政治恐攻的憂慮與抗議。

(旺報)