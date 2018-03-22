影》沙烏地F-15戰機被葉門胡賽組織擊落

沙烏地皇家空軍的F-15S，是F-15家族中相當先進的。(圖/沙烏地皇家空軍)

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中時電子報

葉門的胡賽組織稱，他們在葉門西北部的薩爾達省附近，利用防空飛彈擊落了一架沙特阿拉伯皇家空軍的F-15戰機，並且有影片為證。

胡賽組織透過推特公布飛彈擊落F-15的過程，影片中胡賽組織發射了1枚R-27飛彈的地對空型，然後在不久後，天空出現一團火球，地面上的胡賽民兵開始歡呼。

值得注意的是這枚R-27飛彈，它其實原本是戰機使用的中程空對空飛彈，很可能是在2015年內戰爆發時，胡賽組織攻下葉門阿森納基地獲得的，當時該基地操作MiG-29戰機，就是使用R-27中程飛彈和R-73短程飛彈。

胡賽組織擊落F-15使用的R-27飛彈，改裝成地對空模式。(圖/影片截圖)

R-27的改良型具有紅外線尋標能力，能夠在沒有雷達引導的情況下，仍然跟踪目標，然而R-27雖然在空對空模式射程具有90~120公里，但是改成地對空模式，射程必須縮短一半以上，除非安裝有尾部加力器，從影片看來顯然沒有，射程最多只有60公里。

下一個問題是，是誰為胡賽組織改裝R-27飛彈？很有可能是伊朗，先前伊朗已經提供很多飛彈改造項目幫助胡賽組織，包括反艦飛彈、短程彈道飛彈等。然而，也有專家認為，由於R-27紅外線追蹤型飛彈不需要複雜的雷達導引，所以稍微有經驗的技術員，只需要改造點火裝置，就能夠把R-27改成陸射式。

(中時電子報)

文章來源：Caught On Video: Houthi Rebels Shoot Down Another Saudi F-15 Fighter Over Yemen

文章來源：Caught On Video: Houthi Rebels Shoot Down Another Saudi F-15 Fighter Over Yemen

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