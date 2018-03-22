安以軒緊急救命動刀 主因曝光「子宮外孕」

安以軒驚傳住院。（圖／取自安以軒微博）

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中時電子報
安以軒取消原定行程，請長假休養。（圖／取自安以軒微博）
安以軒去年結婚成人妻。（圖／中時資料照片）

37歲女星安以軒去年閃嫁身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉，並成為老公與前妻所生8歲女兒的小媽，今(22日)稍早安以軒在微博透露：「人生總是有很多的意外～有些是驚喜，但～有些是『驚嚇』」，宣布在醫生建議下緊急入院動刀，否則有生命危險，稍早則有媒體報導，她開刀原因是因子宮外孕。

安以軒稍早表示因發生突發狀況，在危急生命的情況下，她動了個「小手術」，幸好術後一切順利，「我可以正常生活，但需要靜養觀察一段時間，所以醫生大人嚴禁我飛出去工作～不能長途跋涉、不能勞累！」

因這場大病，安以軒向原訂到蘭州及西安出席的公開活動告假，並說：「知道各方朋友們都關心我，也懇請幫忙……不要胡亂猜測各種奇想～也不要問我怎麼啦？沒事吧？更不用到處打聽！否則我還要解釋～真的會好累」，哀求大家別逼問她病因，目前老公和家人都在她身邊照顧她，「等醫生大人解除️令！待我重出江湖後，咱們再約⋯⋯」。

據《壹週刊》報導，安以軒昨(21日)在老公陪伴下前往台北榮總就診，因陰道出血、嚴重腹痛，在醫師診斷下被判子宮外孕，因此有生命危險，必須即刻動刀，歷經2小時手術後，目前正休養中，但安以軒本人對此暫未回應。

安以軒微博全文：

人生總是有很多的意外～有些是驚喜，但～有些是「驚嚇」。因為醫生大人說這個突發的狀況需緊急優先處理否則會有生命危險。所以必須做一個……嗯……「小手術」……（這樣寫大家有沒有比較放心一點？）。

還好一切順利，休息幾天後我可以正常生活，但需要靜養觀察一段時間，所以醫生大人嚴️我飛出去工作～不能長途跋涉、不能勞累！囙此我需要在醫療團隊隨時可以抓到我的地方乖乖待一陣子。

原本想靜悄悄的渡過這一關，可是我馬上有去年已排訂的工作要飛，在此我非常抱歉和深感遺憾不能如期赴約到【蘭州】和【西安】出席安排很久和巧茜妮家人的大聚會⋯並且這陣子原定需要“飛”的或“離開家”的所有工作都被迫先暫停！希望大家理解。

#知道各方朋友們都關心我，也懇請幫忙……不要胡亂猜測各種奇想～也不要問我怎麼啦？沒事吧？更不用到處打聽！否則我還要解釋～真的會好累！

也請大家放心小叮噹&家人一直在我身邊，我現在只需要好好的靜養休息一下。

謝謝大家～等醫生大人解除️令！待我重出江湖後，咱們再約⋯⋯

(中時電子報)

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