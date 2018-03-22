3、4月桃花心木落葉季節 六龜新威可見美景

3月底及4月初桃花心木林道會上演落葉秀讓遊客感受另一種廊道的美。(林雅惠攝)

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3月底及4月初桃花心木林道會上演落葉秀讓遊客感受另一種廊道的美。(林雅惠攝)

每年3月底或4月初是桃花心木蒴果迸開季節，全長2公里的高雄市六龜新威桃花心木林道落葉美景，成了攝影者取景之地，隨著茂管處辦公廳舍進駐後成為觀光熱點，有北部遊客南下賞景，散步林間直呼桃花心木林好美。

茂管處新威行政中心2018年2月正式於新威森林公園啟用，原本就是遊客喜歡駐足的林道，經精心整理規劃及提供自然林蔭步道與遊客中心服務後，吸引更多遊客到此一遊。

園區位在台28線45km處，在荖濃溪西岸台地上，原本是荖濃溪舊河床的一部份，後因土質優良被建為苗圃，以種植樹苗為主，培植的樣種多達200餘種，新威行政中心周邊樹林成蔭，春夏綠意盎然。

其中桃花心木林道每年3月底或4月初都會上演一場落葉秀，此時桃花心木會將全身葉片落盡，讓種子能被風飄送到更遠的地方。

由於桃花心木落葉景致浪漫宜人，有愛好攝影人士專程帶相機到六龜欣賞桃花心木，也有遊客搭乘遊覽車南下遊玩，首次看見如此壯觀桃花心木落葉林道，直說好美麗，心情整個豁然開朗起來。

茂管處歡迎遊客於桃花心木落葉時節，走一趟新威森林公園，靜靜以觸覺感受另一種桃花心木廊道的美。

(中時)

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