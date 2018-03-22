UBA決賽在後天義大號召 11輛車北上應援

2018年03月22日 18:25 中時 林雅惠

義守男籃睽違5年再進軍UBA四強賽，期待能奪下冠軍寶座。(林雅惠翻攝)

UBA四強決賽24日將在小巨蛋盛大登場，義守大學男籃隊在謝玉娟教練率領下，睽違５年重回四強決戰，展現旺盛企圖心；義大校方更大陣仗召募約700位球迷到現場加油，其中400人將從高雄搭11輛車北上吶喊、集氣、歡呼迎接勝利！

24、25日UBA四強賽24、25日於小巨蛋舉行，義大學務處從3月8日展開募集加油團行動，短短幾天就成功募集400多位師生報名，前往現場義氣相挺。

加油團24日將乘坐11台遊覽車，由校長陳振遠帶領，大陣仗北上，而為傳達對義大男籃與「一三七」聯盟的支持，加油團將全數穿上「一三七」黑色上衣。

為迎接學校籃球盛事，加油團隊徵選激烈，最後選出「義守義守，能攻能守，義守男籃，大展身手，義守義守，冠軍在手」代表隊呼，還派啦啦隊長錄影傳授加油團如何發聲助陣，展現啦啦隊最強氣勢。

校方表示，此次發團北上除為球隊加油，也規劃二天一夜的各類學習活動；能在短時間內順利籌劃完成，仰賴學校各單位傾全力動員，尤其感謝與義大友好的佛光山大力相挺，租借禪寺等空間吸納數百人住宿，義氣相挺，期待球員與球迷共同參與美好賽事，留下美好的回憶。

(中時)