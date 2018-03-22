殺！比冷戰武器還快　俄核魚雷射程萬里、無法攔截

2018年03月22日 18:40 中時電子報 何宜玲

俄羅斯「狀態-6」核魚雷的想像圖。(圖/網路)

俄羅斯普丁(Valdimir Putin)日前向全世界大秀新型武器，其中一種相對低調、神秘，普丁在影片中著墨甚少的俄國尖端武器，是一種新型的無人潛艦──核魚雷。它的速度比潛艇、魚雷還快，還可以攜帶武器和核彈，威力強大，只要1枚就可以癱瘓敵港或沿岸大城。它還可以攻擊敵軍的航空母艦群，堪稱殺人不眨眼的利器！

根據美國《國家利益》(The National Interest)網站報導，普丁在國情咨文中輕描淡寫地介紹核魚雷，但其實這種魚雷早在冷戰時期就已經出現。俄羅斯重新開啟這項武器技術的研發，除了吸引美媒關注及報導以外，也同樣引起鄰國中國軍事評論家的高度關注，因為核魚雷的射程達1萬公里，速度極快，根本沒有任何國家的水下武器可以攔截得了它。

綜合報導指出，這種「自殺攻擊式」無人潛艦是指「狀態-6」(Status 6)核魚雷。它是俄羅斯官方在2015年確認的一種核子武器，射程超過1萬公里，擁有攜帶數百萬噸當量的核彈頭。因為它的體積比普通魚雷大很多，因此也可看作是一種無人潛艇，它能攻擊敵軍的港口或基地，以及沿岸的軍事設施。

「狀態-6」核魚雷的前身是冷戰時期俄羅斯研發的T15核魚雷。最初設計攜帶的核彈頭當量超過1億噸，相當於5000顆廣島原子彈的爆炸威力，相當恐怖！

T15核魚雷的重量達40噸，直徑200公尺左右。它在海邊爆炸的威力，就像引發一場人工海嘯一般，可以掀起百米巨浪，淹沒所有沿岸的生命或設施，真的是殺人不眨眼。由於爆炸威力太強，改良版已經將它弱化了。

「狀態-6」核魚雷則是T15的進化版，它的核彈頭當量已經減低，威力弱化，但是射程提高到1萬公里，大幅提升，毀滅性依然相當高。

大陸央視曾經以專題報導的方式，介紹這款「狀態-6」核魚雷是由魯賓設計局研發，直徑1.6公尺，長度約20多公尺。它除了具備核動力和搭載核彈頭以外，還擁有AI人工智慧的能力，可以自行規劃航線躲避敵軍偵查，具備自殺攻擊式的核潛艦概念。

如果這種魚雷成功潛入敵軍港口，只要1枚就能破壞整個海軍基地，癱瘓沿海設備及城鎮。它也能用來攻擊海上的航母攻擊群。普丁介紹這種殺手級的核魚雷，可能用意在於向全世界宣告，美軍斥巨資建立的空中反導系統形同無效。

由於冷戰結束之後，世界上大部分的戰爭都以低強度或非對稱戰爭為主，大國戰爭已經式微，因此核魚雷不再受到軍事、國防的重視，但是2013年國際情勢又開始變化，俄美關係惡化，中國崛起，2015年年底俄國首先在新聞報導中洩露核魚雷的存在。日前則由總統普丁以公開影片的方式，公諸全球。

(中時電子報)